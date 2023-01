Il Paradiso delle signore spoiler 6 gennaio: Umberto scopre il piano di Adelaide

Venerdì 6 gennaio 2023 andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che il piano di Adelaide verrà allo scoperto. Umberto apprenderà tutto e deciderà di vendicarsi.

Adelaide, però, sarà messa alle strette anche su di un altro versante. Tancredi, infatti, sarà stufo del suo continuo tergiversare, pertanto, chiederà alla donna di prendere una posizione. Vediamo nello specifico cosa accadrà.

Umberto contro Adelaide al Paradiso delle signore

Nella puntata del 6 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Irene e Clara faranno finalmente la pace. La Cipriani, inoltre, avrà anche modo di parlare con Alfredo e di provare a ricucire il loro rapporto. Inoltre, anche tra Vito e Maria ci sarà un chiarimento e i due potranno finalmente riappacificarsi. Adelaide, invece, si troverà a fare i conti con una situazione piuttosto incresciosa. Tancredi, infatti, è stanco di vedere la donna sempre divisa tra lui e Matilde. A tal riguardo, le chiederà di prendere una decisione definitiva.

La contessa, dunque, sarà chiamata a scegliere se vuole stare dalla parte sua o di Matilde. Cosa deciderà di fare la donna? Umberto, invece, verrà a sapere che dietro l’acquisto di Palazzo Andreani si nasconde proprio sua cognata e Marcello. Colmo di rabbia e di risentimento, Guarnieri si adopererà immediatamente per cercare di vendicarsi contro quella che è diventata la sua acerrima nemica. A tal proposito, infatti, vedremo che architetterà un piano per sabotare la sua iniziativa.

Anticipazioni 6 gennaio: la decisione di Tancredi

Riuscirà Umberto nell’interno di distruggere Adelaide? Lo scopriremo nelle prossime puntate del Paradiso delle signore. Intanto, nell’appuntamento che andrà in onda il 6 gennaio vedremo che Ezio sarà molto preoccupato per l’avvio della sua nuova attività. Soprattutto i primi tempi potrebbero rivelarsi piuttosto duri per la sua famiglia. Sia Veronica sia Gemma, però, non sembreranno darsi per vinte e saranno disponibili a dare una mano ad Ezio in ogni modo.

Intanto, Umberto deciderà di allearsi con Torrebruna allo scopo di sconfiggere Adelaide. In merito a Tancredi, invece, quest’ultimo prenderà una decisione che potrebbe cambiare per sempre il corso degli eventi, specie per quanto riguarda il rapporto con Matilde. Nello specifico, infatti, l’uomo di restare a Milano ancora per un bel po’ di tempo. Questo potrebbe segnare un cambiamento drastico nel rapporto tra la donna e Vittorio.