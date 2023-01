Oroscopo 4 gennaio 2023: Toro demotivati, Scorpione in rimonta

Secondo l’oroscopo del 4 gennaio gli Ariete devono essere più calmi. Per i Capricorno ci sono delle novità in arrivo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ troppo intransigenti e polemici in questi giorni. Nulla sembra andarvi bene e questo potrebbe causare anche la nascita di qualche sgradevole disguido. Cercate di darvi una regolata.

Toro. Siete un po’ demotivati. Forse c’è qualcosa che vi turba e che non vi permette di affrontare a testa alta le situazioni che si presenteranno sul vostro cammino. Cercate di rilassarvi un po’.

Gemelli. Spesso per andare avanti nella vita è necessario ingoiare qualche rospo. L’oroscopo del 4 gennaio vi invita ad essere pazienti e a non dire tutto quello che vi passa per la mente senza riflettere.

Cancro. Siete molto indaffarati e spesso non riuscite a trovare il tempo per voi. Cercate di non trascurarvi e siate più intraprendenti per quanto riguarda l’amore. Ci sono novità in vista.

Leone. Giornata molto produttiva sul lavoro. Gli impegni vi stanno un po’ allontanando dalla vita privata e questo potrebbe essere un problema per l’amore. cercate di essere più presenti.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Nella vita privata ci sono stati degli imprevisti, ma adesso è tempo di recuperare. Cercate di non darvi per vinti e non vi arrendete.

Previsioni 4 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono dei dubbi che stanno attanagliando la vostra mente. Cercate di mettere da parte l’orgoglio in amore. Se ci tenete davvero a recuperare un rapporto, allora dovete darvi da fare.

Scorpione. Gli ultimi giorni sono stati un po’ provanti per voi. Le previsioni dell’oroscopo del 4 gennaio, però, denotano una certa rimonta. Sia dal punto di vista fisico, sia morale siete in grande ripresa.

Sagittario. Giornata un po’ impegnativa sul fronte del lavoro. Ci sono molte cose da fare e faccende da sbrigare. Ottimo momento per essere determinati e per arrivare fino in fondo ai vostri obiettivi.

Capricorno. Ci sono delle grandi novità in arrivo per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo vi invita a saper cogliere il lato positivo di tutte le cose. Non lasciatevi abbindolare da chi vi riempie la testa di chiacchiere.

Acquario. Siete un po’ permalosi in questo periodo. Questa è una caratteristica che fa parte del vostro segno, tuttavia, in questo momento potrebbe essere tutto enfatizzato, forse perché siete poco sicuri di voi.

Pesci. In amore è importante seguire quello che dice il vostro cuore. Nel caso in cui la situazione dovesse diventare particolarmente complessa, però, cercate di lasciarvi mediare dalla ragione.