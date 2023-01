Uomini e Donne, scoop a un passo dalle scelte, Alessio e Alice nei guai: cosa è successo

In queste ore due esponenti del trono classico di Uomini e Donne sono finiti nella bufera, stiamo parlando di Alessio Corvino e Alice Barisciani. Loro sono rispettivamente il corteggiatore di Lavinia Mauro e la corteggiatrice di Federico Nicotera.

Sui due sono emerse delle notizie piuttosto incresciose che potrebbero finire per compromettere drasticamente le scelte dei due tronisti. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La segnalazione su Alessio prima della scelta di Lavinia a Uomini e Donne

Alessio Corvino e Alice Barisicani potrebbero essere nei guai a un passo dalle scelte a Uomini e Donne. Per quanto riguarda il primo, il ragazzo è stato avvistato in compagnia di una ragazza. Si tratta di una fanciulla dai capelli biondi e tra i due pare ci fosse una certa sintonia. Stando a quanto trapelato sui social, infatti, i due si sono scambiati un bacio affettuoso sulla guancia e sembravano piuttosto complici.

Ad ogni modo, al momento non possiamo dire con certezza che tra loro ci sia un rapporto sentimentale, in quanto non si sono verificati episodi espliciti, come ad esempio baci o abbracci particolarmente romantici. In ogni caso, questa è una notizia che sicuramente starà destabilizzando Lavinia, la quale sembra sia a un passo dal compiere la sua scelta. Ma questo non è l’unico scoop.

Bufera anche contro Alice: ecco cosa è successo

Oltre alla segnalazione su Alessio Corvino di Uomini e Donne, infatti, in queste ore è pervenuta anche la segnalazione su Alice. La corteggiatrice di Federico Nicotera, infatti, è stata criticata in quanto ha pubblicato sui social una foto in cui sembrava essere in discoteca intenta a festeggiare insieme ad amici. Analizzando in maniera un po’ più approfondita lo scatto, però, è emerso che la persona in foto non fosse affatto Alice.

La ragazza, infatti, pare abbia preso questa immagine da Pinterest e l’abbia pubblicata sul suo account per far credere a Federico di essere in discoteca. Il suo scopo, forse, era quello di far ingelosire il ragazzo? Sarà riuscita nel suo intento? Attualmente non ci è dato saperlo dato che i tronisti non possono essere attivi sui social. Ad ogni modo, venerdì 6 gennaio si effettuerà una nuova registrazione di Uomini e Donne, forse quella in cui uno dei due tronisti farà la sua scelta. Cosa accadrà alla luce di queste due segnalazioni?