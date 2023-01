Alessio Corvino rompe il silenzio dopo la paparazzata con la bionda: ecco chi è la ragazza misteriosa

Ha fatto davvero il giro del web la foto di Alessio Corvino, corteggiatore di Lavinia assieme alla bionda misteriosa. Il ragazzo ha preso parte a Ued per corteggiare proprio la giovane tronista, motivo per qui lo scatto postato sui social è stato incriminato dagli utenti.

Dopo ore di insinuazioni ed ipotesi a togliere ogni dubbio ci ha pensato proprio il 27enne casertano. Andiamo a vedere insieme cosa ha detto.

Alessio Corvino beccato con una bionda misteriosa

Come detto in precedenza Alessio Corvino è stato paparazzato in dolce compagnia di una bellissima ragazza bionda. A riportare l’indiscrezione Mondo tv che ovviamente accanto alla foto pubblicata ha lasciato libero ogni dubbio. Infatti, nessuno ha detto che Corvino avesse una ragazza, la giovane in questione sarebbe potuta essere un’amica o una parente.

Lo scatto incriminato vede i due giovani vicini e Corvino che le da un bacio sulla guancia. Da questo quello che è certo è che i due hanno confidenza e sintonia, motivo per cui qualcuno ha storto il naso. Ma chi è veramente la ragazza?

Alessio Corvino rompe il silenzio e dice la sua sulla paparazzata

Dopo tanti rumors, pettegolezzi ed insinuazioni a parlare poche ore fa è stato proprio Alessio. Il corteggiatore di Lavinia ha rotto il silenzio dicendo finalmente la sua e mettendo in chiaro alcune cose. Avrei preferito parlarne in trasmissione per rispetto del programma e di Maria ma ci tengo a precisare alcune cose prima che notizie futili infanghino la mia persona.

La ragazza delle foto è una mia cara amica. Abbiamo trascorso la serata assieme post cenone di Capodanno con altri amici e altrettanto il primo dell’anno i un ristorante a Nerano. Chi segue il mio profilo lo sa, non ho mai nascosto nulla a riguardo essendo una persona limpida e pulita.

Concludendo Corvino ha invitato tutti a riflettere prima di fare delle cose. Qualcuno ha ripreso uno screen da un video facendo passare una notizia totalmente diversa da quella che è realmente.