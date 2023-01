Isola dei famosi: altro che Paolo Ciavarro come inviato, Ilary vuole a tutti costi proprio lui

Manca ancora qualche mese ma la macchina de l’isola dei famosi è già in movimento. Il reality condotto da Ilary Blasi è alla ricerca di concorrenti e anche dell’inviato dato che Alvin sarà sostituito.

Quest’ultimo prenderà il posto di Nicola Savino come opinionista e nelle ultime ore è spuntato il nome di Paolo Ciavarro che avrebbe dovuto sostituire appunto Alvin in Honduras. A quanto pare però Ilary avrebbe detto di no in quanto al suo posto vuole un altro personaggio molto più amato e chiacchierato.

Isola dei famosi: Ilary Blasi pronta al colpaccio, chi vuole

Chi sarà il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi 2023? Di recente si è parlato di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi già conduttore di Amici e volto di Forum ma anche ex concorrente del Grande Fratello Vip. A quanto pare, però, Ilary Blasi vorrebbe un altro personaggio al suo fianco… E stiamo parlando di Can Yaman.

Come si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini pare che l’ex moglie di Totti voglia a tutti i costi l’attore turco. Secondo alcuni indiscrezioni però l’impresa non sarebbe affatto facile, in quanto in questo periodo Can è molto impegnato.

Ad oggi sono in corso sia le riprese per la serie tv Disney El Turco, dove veste i panni del condottiero Balaban Agha, e poi subito dopo dovrà girare la seconda stagione di Viola come il mare. Da non dimenticare poi l’incognita Sandokan: le riprese del remake del telefilm sono state annunciate da tempo ma più volte rimandate a causa della pandemia.

i possibili concorrenti di questa edizione

Oltre all’ipotesi Can Yaman come inviato c’è tanta curiosità anche per quanto riguardai concorrenti. Nelle scorse ore si è parlato di due personaggi molto amati e discussi del torno over. In rete è circolato infatti il nome di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Ma non solo, Ilary starebbe puntando di nuovo sulle coppie e pare sia intenzionata a volere Loredana Lecciso e la figlia, Pamela Prati e Marco Bellavia e Alex e Delia Duran e Dayane Mello o Alessia Macari.