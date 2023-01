Paola Caruso, il figlio non è davvero malato? Arriva una gravissima segnalazione

In questo periodo si è molto parlato del figlio di Paola Caruso, il quale pare sia gravemente malato. A dare questo tristissimo annuncio era stata la diretta interessata mediante il suo account di Instagram.

La showgirl, però, non è mai voluta entrare nel dettaglio della faccenda asserendo di non sentirsi affatto pronta a parlare di quanto accaduto. Stando a quanto emerso dalle sue parole, però, sembra che la questione sia piuttosto grave. In queste ore, però, è giunta una segnalazione clamorosa.

Il malore di Paola Caruso a causa del figlio

Da settimane Paola Caruso non fa che pubblicare criptici messaggi sui social in cui racconta di aver appreso una notizia devastante su suo figlio, in quanto pare sia gravemente malato. Proprio ieri, Paola ha pubblicato una foto dall’ospedale in cui si vede solamente un braccio con degli aghi in vena. Come didascalia all’immagine, la donna ha ammesso di aver avuto un malore a causa di tutto quello che sta passando con il piccolo Michelino.

La Caruso, infatti, ha lasciato intendere di essere presso un ospedale per effettuare dei controlli a causa di alcuni malori avuti di recente. Secondo una prima disamina, pare che la causa sia proprio lo stress e il dolore provati nel momento in cui ha scoperto quello che è successo al suo bambino. Inoltre, la showgirl ha rivelato che questo sia in assoluto il periodo più brutto della sua vita e che, purtroppo, ancora non si è risolta la situazione del piccolo.

Il figlio di Paola non è malato? La bomba

Dopo aver pronunciato queste frasi sempre molto criptiche, però, Paola Caruso è stata duramente attaccata. Nello specifico, molti utenti del web l’hanno accusata di voler strumentalizzare questa situazione del figlio. Lanciare continuamente messaggi criptici senza mai entrare nel dettaglio della faccenda, infatti, sembra molto una trovata per attirare l’attenzione. Dinanzi situazioni di questo genere, infatti, sarebbe più apprezzato dagli utenti del web o il silenzio o la chiarezza. Queste mezze misure stanno cominciando a stancare.

Inoltre, una persona vicina alla donna ha sganciato una bomba. Nello specifico ha detto che, in realtà, il figlio di Paola non ha nessuna malattia grave per fortuna. Si è scoperto solamente un problema per il quale starebbe effettuando delle cure. Ad ogni modo, sarà lei a chiarire tutta la faccenda con i modi e i tempi di cui ha bisogno.