Autori del GF Vip smascherati: E’ tutto pilotato? Una vippona lo conferma

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip abbiamo assistito all’addio di Patrizia Rossetti al reality. La gieffina ha deciso di lasciare il programma in quanto nelle ultime settimane non sta bene.

Crede che da quando ha avuto il Covid qualcosa nel suo corpo è cambiato e quindi ora deve assolutamente indagare. Intanto, abbiamo assistito anche all’eliminazione dal gioco di Wilma. La concorrente è stata salvata solo con l’11% battuta quindi da Oriana, Nikita e Sarah

La cantante ha salutato tutti i suoi colleghi tra cui anche Daniele in lacrime e si è recata in studio. Ma la grande sorpresa però è stata che nel suo bigliettino c’era scritto che poteva rientrare in casa. In precedenza un fatto simile è accaduto anche con Charlye Gnocchi anche se poi è stato eliminato definitivamente alla seconda nomination.

Il web si divide sulla questione Wilma: cosa non torna

L’eliminazione di Wilma durante la puntata di lunedì e quel biglietto di ritorno a fatto storcere e non poco il naso a molti fan del programma. Infatti, a molti è sembrato che gli autori volessero trovare un escamotage dopo che anche Patrizia aveva deciso di lasciare la Casa. Insomma, per non perdere un’altra senior avrebbero pensato a questo piano B.

Ma non è tutto, perchè a confermare questa tesi sarebbe stata proprio la diretta interessata in seguito. Wilma Goich ha rivelato agli altri inquilini qualcosa che lascerebbe non pochi dubbi, o meglio farebbe pensare che al GF Vip come qualcuno crede è davvero tutto pilotato.

La conferma della Vippona non lascia più dubbi sul GFVip

Wilma Goich rientrata in casa ha confessato che sono stati gli altri a consegnare il numero il cinque. E in questa occasione si è rivelato fortunato. Ma io ho il numero 5 per me il 5 è importantissimo. Attilio le ha chiesto se fosse stata lei a scegliere il bussolotto e qui la cantante ha raccontato tutto....No me lo hanno dato loro!” Inoltre, il profilo Instagram che ha pubblicato il video in cui la produzione viene smascherata è stato chiuso in maniera definitiva. Chi sarebbero quindi questi loro che Wilma fa riferimento?