Belen Rodriguez svela retroscena sulle varie rotture con Stefano: emergono soldi e paparazzi

Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista al settimanale F in cui ha parlato di Stefano De Martino ed ha svelato alcuni retroscena sulle innumerevoli rotture di cui si sono resi protagonisti. La showgirl ha ammesso di non essere mai stata lei a lasciare suo marito.

La donna, infatti, ha tirato fuori un lato di sé molto dolce e tenero che in pochi si aspettavano. Inoltre, sono emersi anche altri retroscena. Vediamo nello specifico cosa ha rivelato.

Retroscena sulle rotture tra Belen e Stefano: emergono faccende legate ai soldi

Nel corso di una recente intervista, Belen Rodriguez ha parlato delle numerose rotture che ci sono state tra lei e Stefano De Martino. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che sia stato sempre lui a mollarla e lei non ha mai smesso di amarlo. Anche quando si sono lasciati per un periodo di tempo decisamente lungo lei lo ha sempre amato. Se ha scelto Stefano, in un momento in cui poteva permettersi davvero chiunque, è perché ci ha visto qualcosa di davvero importante in lui.

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, Belen ha parlato anche di altre faccende. Nello specifico, ha detto che i motivi principali per i quali i due si sono lasciati sono legati soprattutto ai loro stili di vita e alle loro professioni. Stare con un ballerino, infatti, non è cosa semplice. La vita di queste persone è fatta di poche soddisfazioni personali e scarsi guadagni in diversi periodo dell’anno. Questo, chiaramente, ha contribuito ad acuire i diverbi tra loro.

La Rodriguez ha sofferto molto per De Martino

Inoltre, soprattutto quando erano più giovani, trovarsi improvvisamente nel mondo dello spettacolo, travolti dai gossip e dai paparazzi, non ha certamente giovato al loro rapporto. Belen Rodriguez, poi, ha ammesso di aver sofferto davvero moltissimo a causa di Stefano De Martino. Tra loro ci sono sempre stati alti e bassi, ma non è mai mancata la complicità e l’amore. Inoltre, condividono molti interessi.

A Stefano, ad esempio, piace trascorrere tanto tempo in famiglia e con amici, a fare cene e a stare in casa, tutte cose che anche Belen ama tantissimo. In questo periodo, dunque, i due non potrebbero essere più felici di così. Entrambi sembrano aver trovato la loro stabilità, non solo economica, ma anche emotiva, pertanto, possono dirsi pienamente soddisfatti.