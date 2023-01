Guendalina Tavassi entra nella casa del GF Vip? “Ad una condizione” ecco quale

Guendalina Tavassi ha recentemente rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha fatto delle confessioni inedite sul GF Vip. L’influencer ha svelato se entrerà nella casa, cosa pensa di Antonella, del rapporto tra suo fratello e Micol Incorvaia e molto altro.

Nel suo sfogo, la donna ha parlato anche di altri concorrenti. Nello specifico ci ha tenuto a ribadire la sua enorme delusione per una delle nuove arrivate. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Guendalina svela se entrerà al GF Vip oppure no

Nel corso di un’intervista, Guendalina Tavassi è stata un vero fiume in piena su alcuni concorrenti del GF Vip e nel parlare di alcune dinamiche. Partendo da quella di maggiore interesse, ovvero, il suo ipotetico ingresso nella casa, la donna è stata alquanto diretta. Guendalina, infatti, ha ammesso che entrerebbe volentieri nella casa, tuttavia, lo farebbe solamente ad una condizione, ovvero, a patto che esca Antonella Fiordelisi.

La convivenza con quest’ultima, infatti, è assolutamente da non prendere in considerazione per Guendalina. Inoltre, la donna ha anche chiarito che parteciperebbe al programma solo per un mese. Oltre tale lasso di tempo, probabilmente, non riuscirebbe a resistere. Pertanto, sarebbe opportuno per lei entrare un mese prima della chiusura della trasmissione. Sarà accontentata? Lo scopriremo.

L’opinione della Tavassi su alcune concorrenti del programma

Intanto, però, m Guendalina Tavassi ha svelato la sua opinione anche su altre dinamiche che riguardano il GF Vip. Dopo aver palesato il suo assoluto dissenso nei riguardi di Antonella Fiordelisi, infatti, la donna ha attaccato un’altra donna, ovvero, Dana Saber. Quest’ultima, a suo avviso, è stata una vera delusione, in quanto è entrata in casa solamente per creare disagi e discussioni. In tutto quello che fa non c’è nulla di vero.

Parlando di Edoardo e Micol, invece, Guendalina ha ammesso di tifare per il loro legame. Di recente, però, tra i due ci sono stati dei disguidi, dovuti alle battute, a volte anche un po’ eccessive, di suo fratello. Ad ogni modo, secondo il suo punto di vista, entrambi nutrono un interesse reciproco. Sullo scontro tra Luca e Soleil, infine, ha detto di non aver visto nessun tipo di “asfaltamento”. Secondo lei, la Sorge avrebbe potuto fare dire molte più cose, tuttavia, ha preferito trattenersi, forse per questo è passata come quella “asfaltata”