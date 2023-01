Sanremo 2023, spuntano i nomi di altre co-conduttrice: ecco di chi si tratta

Continuano a trapelare indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2023. La nuova edizione della competizione canora più attesa di sempre è ormai alle porte e in queste ore sono emerse informazioni sulle altre possibili co-conduttrici.

Le prime due donne che accompagneranno Amadeus nella conduzione del Festival sono già note al pubblico. In queste ore, però, sono spuntati i nomi di altre protagoniste. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Ecco chi potrebbe affiancare Amadeus al Festival di Sanremo 2023

Tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 ci sono Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Per quanto riguarda la prima, lei sarà presente in due serate e in questi giorni ha condiviso con i suoi fan l’ansia e l’emozione per questo nuovo ed importantissimo incarico. La seconda, invece, non si è molto sbilanciata sulla faccenda. Ad ogni modo, in queste ore sono trapelati i nomi di altre protagoniste, che potrebbero presto salire sul palco dell’Ariston.

Al momento, in lizza alla classifica delle papabili accompagnatrici di Amadeus è saltato fuori il nome di Sofia Goggia. Secondo quanto rivelato da alcuni quotidiani pare che tutto sia quasi andato in porto, sta di fatto che mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale da parte del direttore artistico. Tutto questo potrebbe essere reso pubblico nel giro delle prossime ore da Amadeus.

Le altre possibili co-conduttrici

A fomentare ancora di più questi sospetti è stata la stessa Sofia, che mediante il suo account di Instagram ha lanciato dei piccoli segnali. La sciatrice, infatti, in questi giorni ha detto di essere andata da Giorgio Armani per provare dei vestiti. In molti, dunque, hanno subito ipotizzato che la donna stia facendo le prove per gli abiti che dovrà sfoggiare durante la sua possibile apparizione a Sanremo 2023.

Altro nome in lizza è anche quello di Silvia Toffanin. Su di lei, però, c’è qualche incertezza in più, considerando i suoi impegni con Verissimo e la sua devozione a Mediaset. Infine, c’è anche il nome della giornalista Giorgia Cardinaletti, anche lei ipotizzata da molti quotidiani come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Ad ogni modo, pare manchi poco tempo per sapere tutto con certezza. Risulta estremamente probabile che Amadeus sarà più esplicito nel corso della puntata speciale de I Soliti Ignoti, in onda venerdì 6 gennaio, puntata dedicata alla lotteria. Non resta che attendere ancora un po’.