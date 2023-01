Il Paradiso delle signore trama 9 gennaio: torna una vecchia conoscenza, Matilde sceglie

La puntata di lunedì 9 gennaio del Paradiso delle signore sarà piuttosto colma di pathos. In tale occasione, infatti, vedremo che Matilde prenderà un’importante decisione che riguarda il suo futuro sentimentale.

In merito ad Umberto, invece, l’uomo crederà di essere riuscito nel suo intento di sabotare i progetti di Adelaide, ma qualcosa potrebbe andare in modo inatteso. Intanto, al grande magazzino tornerà una vecchia conoscenza. Vediamo di chi si tratta.

Torna una donna al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 9 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Veronica si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro. La donna vuole contribuire attivamente all’economia della famiglia per cercare di non far pesare troppo la situazione ad Ezio. Ad ogni modo, l’impresa si rivelerà più ardua del previsto. Umberto, dal canto suo, tenterà di corrompere l0ingegner Bonetti, ovvero, l’uomo incaricato di svolgere i lavori presso Palazzo Andreani, appena acquistato da Adelaide e Marcello.

Convinto di essere riuscito nel suo scopo, Guarnieri si troverà a festeggiare con Torrabruna la vittoria, ma le cose andranno davvero in questa direzione? Tutto potrebbe cambiare. Su di un altro versante, poi, vedremo che al grande magazzino arriverà una vecchia conoscenza, ovvero, Palma Rizzo. Salvatore non potrà fare a meno di accoglierla con garbo ed educazione. Inoltre, il giovane dovrà ospitarlo anche a casa sua. Questo, dunque, lo spingerà a dover traslocare altrove per il tempo necessario.

Trama 9 gennaio: addio tra Vittorio e Matilde

Salvo deciderà di andare a stare da Armando per il periodo in cui Palma resterà a Milano. Intanto, in città si stabilizzerà anche Tancredi. Quest’ultimo, nella puntata del 9 gennaio del Paradiso delle signore, farà a sua moglie una proposta molto importante. La donna sarà molto combattuta, alla fine, però, prenderà la sua decisione. Matilde si confronterà con Vittorio e tra i due ci sarà un addio molto doloroso.

In tale occasione, infatti, la protagonista informerà Conti circa il fatto che ha deciso di tornare con suo marito e di dargli un’altra chance. Inutile dire che Vittorio ci rimarrà malissimo, tuttavia, non potrà fare a meno di accettare la decisione della sua interlocutrice. In redazione, intanto, arriverà una notizia inaspettata. La persona che si occupa della Posta del Cuore non può più seguire assiduamente questo incarico. Sarà necessario, dunque, trovare qualcun altro che la sostituisca.