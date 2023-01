Antonella Fiordelisi e il televoto truccato. Signorini conferma cosa ha fatto insieme agli autori per smascherarla

Nonostante siano trascorsi diversi giorni si parla ancora di Antonella Fiordelisi del fatto che sia la preferita dai telespettatori nella Casa del GFVip. A questo risultato nessuno ci crede anche perchè dal web quasi nessuno la lusinga. Infatti al televoto nessuno pensava che tra lei e Oriana la preferita fosse proprio la salernitana.

E proprio su questo risultato che sono nati dubbi e incertezze, anche da parte di Alfonso Signorini che già in diretta aveva chiesto a Giulia come fosse possibile. Si è parlato di bot e di account falsi creati dai suoi sostenitori per votare. Un marchingegno che ovviamente non è condiviso da nessuno e che viola severamente il regolamento. Inoltre c’è da dire che se ciò fosse vero la vittoria di Antonella sarebbe un fake. Ma cosa è accaduto adesso?

Una lettrice scrive ad Alfonso Signorini in merito al televoto di Antonella

Come già detto in precedenza il risultato del televoto dove la preferita è stata Antonella ha indignato il web perchè ha subito capito dal primo istante che qualcosa non quadrava. Una lettrice proprio per questo motivo ha chiesto al settimanale “Chi”, di cui Alfonso Signorini è il direttore, chiarimenti in merito:

“Caro Alfonso, non sono solita scrivere, ma oggi proprio non posso esimermi daI farlo. Non ho mai voluto credere che il Gf fosse pilotato, ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto Ia “Tontonella” come preferita. E semplicemente indisponente, presuntuosa, Iagnosa, piange senza versare una lacrima e nemmeno sofflarsi il naso.

Non lascia parlare gli altri e sovrappone la sua voce fastidiosa a chiunque stia cercando di dialogare con lei e, non per ultimo, il suo accento e la sua parlata sono incomprensibili. E lasciamo perdere gli “ignavo” e alcuni strambi latinismi da ubriaca… Concludo questo sfogo dicendoti che, nel caso di una futura ”votazione farsa”, chiuderò per sempre con il Gf. Credo che tu stesso non faccia una gran bella figura…”

Il conduttore del GF Vip risponde e conferma i dubbi di tutti

Alfonso Signorini prima di rispondere ha voluto ringraziare la lettrice sottolineando che il pen siero che lei ha avuto è stato quello di tutti. Infatti, anche lei è rimasto sorpreso da questo risultato dove la si vedeva tra le preferite. E’ assurdo come Antonella abbia vinto contro Oriana. A tal proposito, il giornalista ha spiegato che dopo tale risultato si è subito visto con la produzione e ha cercato di capirci meglio.

“Ho chiesto in azienda una veriflca nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa.”