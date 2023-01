GF Vip, staff di Nikita Pelizon attacca gli autori: parte una dura protesta, i motivi (FOTO)

In queste ore, lo staff di Nikita Pelizon ha appena fatto sapere a tutti i fan di Instagram di aver avviato una protesta contro gli autori del GF Vip. In molti, infatti, in questo periodo hanno notato che la giovane sta ricevendo degli attacchi piuttosto forti e spietati da parte di alcuni concorrenti.

Tale situazione sta indignando parecchio i sostenitori della giovane, al punto da spingere il suo staff a fare qualcosa per cercare di porre rimedio alla situazione. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

Ecco perché lo staff di Nikita è contro dli autori del GF Vip

Lo staff di Nikita Pelizon ha pubblicato un comunicato su Instagram in cui ha annunciato di aver avviato una protesta contro gli autori del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui la concorrente ha cominciato a ricevere insulti, critiche e accuse da parte di alcuni compagni d’avventura. La cosa che sta indignando maggiormente i sostenitori, però, sono tutte le frasi che i vipponi stanno pronunciando contro la ragazza alle sue spalle.

Sul web, infatti, circolano video in cui Giaele abbraccia e si struscia addosso a Luca Onestini solamente per provocare gelosia nella Pelizon e farla stare male, ma questo non è tutto. Non mancano conversazioni private tra alcuni concorrenti i quali sparlano della loro coinquilina e si mettono d’accordo su quale strategia adoperare per “fare fuori” Nikita. Ebbene, dinanzi simili comportamenti, chi gestisce l’account della giovane ha scelto di farsi sentire.

Collaboratori della Pelizon avviano una protesta, cosa succederà?

Sull’account Instagram di Nikita Pelizon, infatti, lo staff ha attaccato gli autori del GF Vip dicendo di aver dato il via ad una protesta molto rigida allo scopo di arginare la situazione. nell’ultimo periodo la ragazza è stata vittima di atteggiamenti aggressivi e lesivi, pertanto, è giunta l’ora di porre rimedio a questa situazione. lo staff, inoltre, ci ha tenuto a ringraziare tutti i follower della concorrente per le numerose segnalazioni fatte in questo periodo.

Al momento, però, la produzione del GF Vip non si è ancora espressa sulla faccenda. Giulia, la ragazza che si sta occupando di questa protesta, ha detto che, non appena riceverà qualche informazione in più sulla faccenda, sicuramente provvederà ad informare i fan di come evolveranno le cose. Attendiamo, dunque, per vedere se giustizia sarà fatta e in che modo reagiranno gli autori del reality show.