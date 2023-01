Taylor Mega, sapete quanto guadagna con i social? Assurdo, cifre da capogiro

Questa mattina, Taylor Mega è stata ospite nel salotto di Federica Panicucci. La nota influencer ha parlato molto della sua vita privata ma anche dei suoi progetti. Anche se non sembra, la giovane è piena di impegni e proprio durante la diretta questo ha sottolineato.

Lavorare sui social quasi sempre viene messo in secondo piano dagli utenti in quanto quasi nessuno capisce il sacrificio e la costanza che si ha in questo incarico. E proprio grazie alla sua caparbietà che Taylor è una delle giovani più influenti nel nostro paese. Sapete quanto guadagna?

Taylor Mega: guadagni da sogno con i social

La cifra che ottiene con ogni post su Instagram Taylor Mega ha lasciato tutti senza parole nel talk show della mattina di Canale 5. Non rappresenta, però, una novità il fatto che gli influencer più conosciuti sui social network arrivino a guadagnare cifre importanti. Basta pensare a Chiara Ferragni o alle sorelle Kardashingan. Insomma, attorno a loro girano davvero tanti soldi ed ecco che a breve vi sveleremo quanto guadagna in questo caso la Mega.

Trattando questo discorso, l’influencer ha ammesso che con un singolo post su Instagram può guadagnare dagli 8 ai 40mila euro.Insomma, parliamo di cifre da capogiro dato che parliamo in questo caso di scatti fotografici pubblicati sui social. Ma è inutile far polemica, ormai quello dell’influencer si è inserito tra i mestieri più ambiti e di successo, anche se non tutti hanno questi risultati.

L’influencer iscritta su OnlyFans

Taylor non ha mascosto di essere iscritta su OnlyFans, la famosa piattaforma per adulti. Nonostante sia iscritta ha spiegato che non pubblica contenuti. I suoi guadagni derivano tutti da Instagram, almeno per quanto riguarda i social, sottolineando che tali risultati sono frutto di tanto impegno.

La Mega è anche proprietaria di alcune aziende, un centro estetico a Milano e un’applicazione per smartphone di fitness che permette alle persone di allenarsi con lei. Infine, la giovane ha tenuto a precisare che prima che diventasse famosa faceva ben tre lavori per mantenersi, ora finalmente può godersi la sua popolarità.