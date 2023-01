GF Vip: Edoardo e Alberto, uno scoop infiamma il web. Cosa sta succedendo

Uno scoop clamoroso che riguarda Alberto e Edoardo sta facendo il giro del web. Mentre Donnamaria e Antonella pare siano sempre più lontani il gieffino ha trovato invece un amico… o forse si più. Cosa sta succedendo?

Antonella ed Edoardo in crisi: spunta Alberto

Andando per ordine, Edoardo e Antonella Fiordelisi pare non riescano proprio a trovare un punto di incontro . Infatti, le liti si sono accese ulteriormente, soprattutto dopo l’ultima diretta del GF Vip, e la Fiordelisi ormai pare sia convinta di voler chiudere.

La ragazza si è sfogata più volte con alcuni dei suoi coinquilini anche a detta sua qualcuno si sta approfittando della situazione. Stiamo parlando di Alberto De Pisis. Antonella ha ammesso di avere qualche sospetto sul comportamento del suo amico…

Ad avanzare una strana ipotesi ci ha pensato la blogger Deianera Marzano . Con un post sul suo account social ha scritto che “presto ci sarà un’evoluzione per i Donnalisi“, facendo notare il modo in cui Alberto ed Edoardo si sono avvicinati in questi giorni. “Donnamaria non ha mai negato di essere ‘fluido’ come si definiva. È dal primo giorno del GF Vip che vi ho detto che de Pisis aveva raccontato ad amici fuori che si sarebbe direzionato su di lui. Tutto documentato nelle mie storie pretendenti. Detto ciò Donnamaria quando Antonella doveva uscire non mi sembrava neanche così tanto disperato.”

Cosa succederà nei prossimi giorni al GF Vip?

Secondo Deianera tra Alberto ed Edoardo presto nascerà un rapporto particolare. D’altronde i due sono sempre andati d’accordo dal primo giorno tanto che qualcuno ha ipotizzato addirittura che ci fosse altro.

Sarà davvero così? Intanto, quel che sembra certo è che De Pisis approfittando della crisi tra Donnamaria e la Fiordelisi si è avvicinato molto al giovane opinionista di Forum. Per gioco c’è stato anche un bacio tra Alberto ed Edoardo. Non resta che attendere per capire cosa accadrà tra i due gieffini.