Alex Belli e Delia Duran nel cast dell’Isola dei Famosi? Sganciata al bomba

L’Isola dei Famosi riaprirà i battenti ad aprile, subito dopo la chiusura dell’edizione numero 7 del GF Vip. Al momento, dunque, è ancora troppo presto per parlare di concorrenti, tuttavia, stanno circolando delle voci molto interessanti che riguardano Alex Belli e Delia Duran.

A diffondere questa notizia è stato il settimanale Nuovo Tv. Su di esso, infatti, è scritto che gli autori del programma incentrato sulla sopravvivenza pare stiano seriamente prendendo in considerazione questa ipotesi. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

La bomba su Alex e Delia all’Isola dei Famosi

Allo scopo di rendere l’Isola dei Famosi il degno successore del GF Vip è necessario che il cast sia scintillante e lo sarebbe di certo se al suo interno ci fossero anche Alex e Delia. I due hanno preso parte alla scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e si può dire che siano stati i protagonisti di buona parte della trasmissione. Con le dinamiche da loro create, infatti, sono state create puntate su puntate, generando ascolti molto soddisfacenti.

Ad ogni modo, anche se molti sono convinti del fatto che i due abbiano sempre recitato una parte, c’è da dire che, in confronto a ciò che sta accadendo durante questa edizione del GF Vip, in molti stanno rimpiangendo i due protagonisti. Proprio per tale ragione, pare che Mediaset starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di far tornare i due in tv durante la prossima edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

Belli propenso, ma tutto dipende dalla Duran

A commentare la notizia è stata anche l’influencer Deianira Marzano, la quale ha condiviso sul suo account Instagram la faccenda. A tal riguardo, Deianira ha aggiunto anche qualche dettaglio in più. Nello specifico, infatti, la donna ha chiarito che Alex sarebbe molto propenso ad entrare nel cast dell’Isola dei Famosi, ma lo farebbe solo ad una condizione, ovvero, se accettasse anche Delia.

Al momento, dunque, pare che molto sia nella mani della Duran, la quale sembrerebbe piuttosto titubante nell’accettare di prendere parte ad un programma ben più complesso del GF Vip. Forse la paura di dover affrontare la fame, le scomodità, gli insetti e tutto quello che ha sempre contraddistinto tale programma potrebbe comprometterne la loro partecipazione. Al momento non sono arrivate conferme da parte dei diretti interessati e dei vertici dell’azienda, pertanto, non resta che attendere per saperne di più.