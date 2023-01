Antonella Fiordelisi, una sua cara amica demolisce i “Fiordelisi”: volano parole pesanti

Sembra che Francesco Chiofalo non sia l’unico a non essere convinto della coppia Antonella ed Edoardo.

I due nella Casa del GF Vip hanno iniziato una storia che però sembra davvero non convincere. Ad esserne convinta è anche Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne e molto amica della Fiordelisi. Vediamo insieme cosa ha dichiarato

Ex tronista di Uomini e donne demolisce i Fiordelisi

Ospite a Casa Pipol, Giulia Cavaglià ha parlato molto di questa coppia che non la convince. Secondo lei, Antonella e Edoardo non sono compatibili e il motivo è molto semplice. Secondo la giovane, la Fiordelisi ha bisogno di qualcuno che le tiene testa e che sia molto più determinato con lei. “Lei ha bisogno di stimoli e lui è molto pacato e non ha la verve giusta”

Donnamaria non ha convinto l’influencer, la quale ci ha tenuto a precisare che sì Antonella è una persona provocatrice, ma è anche molto fedele. Secondo l’ex tronista, fuori dalla Casa del GF Vip 7, la Fiordelisi avrebbe già chiuso con Edoardo.

Giulia Cvaglià non prova simpatia per i due Edoardo della Casa

Continuando l’intervista Giulia è convinta che nonostante i litigi dei due, Antonella cadrà di nuovo tra le braccia del ragazzo. E infatti, così è stato. Dopo una settimana di incomprensioni dove lei si era detta addirittura single ecco che nel tardo pomeriggio di ieri si sono riavvicinati. Edoardo le ha detto in maniera esplicita che non riesce a starle lontana. Ed ecco che Giulia le ha dato un avvertimento:

“Le auguro di aprire gli occhi”. A detta sua, la Fiordelisi è in grado di brillare da sola e non avrebbe, dunque, bisogno di avere al suo fianco Edoardo. Infine, quest’ultima ha avuto da ridire anche su Edoardo Tavassi precisando che non lo trova affatto simpatico, anzi sotto alcuni versi è una iena.