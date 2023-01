Barbara D’Urso beccata nell’hotel di lusso proprio con lui: gossip bomba!

Sono da poco terminate le vacanze di Natale ma per Barbara D’Urso e tanti altri personaggi dello spettacolo è ancora il momento di godersi qualche giorno di relax. Nelle scorse ore in rete sono circolate alcune indiscrezioni bomba sulla conduttrice di Pomeriggio 5.

Nei giorni scorsi la bella Carmelita si è immortalata accanto a Eva Grimaldi ed un’altra amica in alcuni scatti tra mare, sole e anche buon cibo. Ora però è stata avvistata in un hotel accanto ad un personaggio molto importante dell’imprenditoria italiana. Stiamo parlando di Flavio Briatore.

Barbara D’Urso beccata a cena nell’hotel di lusso proprio con lui..

I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna mentre entrano da soli e cercando di non dare troppo nell’occhio, in un hotel di lusso di Milano, dove hanno anche cenato. Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Cairo Editore, Barbara d’Urso e Briatore avrebbe inoltre fatto il possibile per depistare i fotografi. Flirt in corso da nascondere o questioni lavorative da affrontare?

L’attrice napoletana conosce da tempo l’ex team manager della Formula 1 così come l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. In passato le due hanno pure condiviso qualche festa insieme… Al momento ovviamente tutto tace e nessuno dei due ha dato qualche info in più sulla questione.

Cosa bolle in pentola tra i due?

Intanto, dopo l’incontro con Barbara, Flavio Briatore si trova attualmente in Kenya. Con lui il figlio dodicenne Nathan Falco. Fino a pochi giorni fa era presente Elisabetta Gregoraci, ma dopo Capodanno la soubrette è fuggita a Dubai, con il suo nuovo fidanzato Giulio Fratini.

Dopo il matrimonio naufragato con Elisabetta, Flavio non è riuscito più a trovare una relazione stabile. Si è parlato di tanti flirt senza troppa importanza come quello con Taylor Mega. Forse Barbara d’Urso è la donna giusta? Beh, al momento non ci resta altro che attendere.