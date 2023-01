Il Paradiso delle signore spoiler 10 gennaio: Matilde e Tancredi partono insieme?

Nella puntata del 10 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Palma sarà molto dispiaciuta per il fatto che Salvatore si sia sentito in dovere di cambiare cassa per ospitarla nella propria. Tra Matilde e Vittorio, invece, il clima sarà sempre più teso e strano.

Per contro, però, ci sarà una coppia in procinto di riavvicinarsi. Veronica, dal canto suo, continuerà nella ricerca di un lavoro. Riuscirà nel suo intento? Vediamo cosa accadrà in tale episodio.

Spoiler 10 gennaio: Ezio e Gloria sempre più vicini

Martedì 10 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Salvatore sarà a casa di Armando per far sì che a casa sua sia ospitata Paola. Quest’ultima, però, si presenterà a sorpresa a casa del direttore dello shopping center poiché si sente in colpa di come siano andate le cose. Intanto, al grande magazzino tutte le veneri resteranno piacevolmente colpite da Francesco.

Veronica continuerà la sua ricerca di un lavoro. La donna non vuole gravare sulle spalle di Ezio, soprattutto in questo periodo così delicato per lui dal punto di vista professionale. Nel frattempo, però, la complicità tra Colombo e Gloria diventerà sempre più forte. Anche se i due sono entrambi decisi a prendere le distanze, lavorare fianco al fianco non farà altro che riavvicinarli notevolmente. La situazione, dunque, potrebbe presto prendere una piega inattesa.

Matilde e Tancredi lasciano il Paradiso delle signore?

A fronte di una coppia che pare si stia ritrovando, però, ce ne sarà un’altra in serie difficoltà. Matilde ha deciso di interrompere la storia con Vittorio per dare una seconda chance a suo marito Tancredi. Questa scelta, chiaramente, non è stata accolta di buon grado da Conti. Inoltre, lavorare al fianco di Matilde non farà che generare ancora più turbamento e imbarazzo nei due protagonisti.

Nella puntata del 10 gennaio del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Vittorio comincerà a mostrare un po’ di malcontento e di insofferenza a tutta questa situazione. Matilde, dal canto suo, si confiderà con Adelaide e le dirà di volersi concedere una piccola pausa in compagnia di Tancredi. I due, infatti, potrebbero partire per una vacanza in modo da concedersi dei momenti insieme. Nel frattempo, però, dirà alla contessa di volersi occupare anche della Posta del Cuore, dopo che la redattrice che se ne occupava si è defilata dall’incarico.