Oroscopo 8 gennaio 2023, classifica: Vergine decisi, Pesci più audaci

Secondo l’oroscopo del giorno 8 gennaio gli Scorpione devono essere un po’ più accondiscendenti, mentre i Vergine sono in forma. Vediamo cosa succederà per tutti gli altri segni dello zodiaco

Oroscopo dei primi sei segni

1 Vergine. Siete decisi in ambito professionale, ma anche in amore non scherzate. Nella vita è importante prendere di petto certe situazioni, altrimenti si corre il rischio di essere sopraffatti.

2 Acquario. Questo è il momento di osare. In amore è tempo di darsi da fare e di mettere in piazza tutte le vostre qualità. Dal punto di vista professionale, invece, dovete essere audaci.

3 Toro. L’Oroscopo del giorno 8 gennaio vi invita a non perdere la calma. Questo è un ottimo periodo soprattutto per l’amore. Se siete single è tempo di uscire e di fare nuove conoscenze.

4 Cancro. Spesso vi lasciate prendere troppo dal lavoro e dagli impegni della vita. Talvolta, però, sarebbe anche opportuno concedersi qualche sfizio e qualche momento di libertà. La vita è una.

5 Sagittario. Siete persone che amano stare al centro dell’attenzione. Questo, però, vi rende anche molto esposti e predisposti ad attirare critiche, non che questo vi debba limitare, però cercate di fare attenzione.

6 Scorpione. I nati sotto questo segno sono responsabili e autorevoli. Soprattutto in ambito sentimentale, però, sarebbe il caso di essere un po’ più flessibili e, soprattutto, accondiscendenti.

Previsioni astrali ultimi sei in classifica dell’8 gennaio

7 Leone. Amate lo spirito dell’avventura e non vi lasciate intimorire dagli imprevisti della vita. Avere persone come voi al fianco quando si passano momenti difficili può essere un toccasana.

8 Ariete. Buon momento per mettervi in sesto e per recuperare tutte le faccende che avete lasciato in sospeso nel corso della settimana. Ad ogni modo, trovate anche un po’ di tempo per riposare.

9 Gemelli. Siete molto intransigenti in questo periodo, nulla sembra starvi bene e la cosa potrebbe generare anche qualche discussione inopportuna. Cercate di essere un po’ più razionali.

10 Pesci. Spesso i nati sotto questo segno tendono a sottovalutarsi. L’oroscopo dell’8 gennaio, invece, vi invita ad essere più caparbi e a lottare se ci tenete davvero a qualcosa. Se non ne vale la pena, allora, fate bene a mollare.

11 Bilancia. Oggi siete particolarmente demotivati. Sarà che la domenica vi sortisce quasi sempre questo effetto. Cercate di approfittare di questo giorno per recuperare un po’ le forse che vi serviranno in settimana.

12 Capricorno. Giornata molto intensa e stancante, anche se produttiva. Oggi è tempo di fare un po’ di ordine, sia materialmente sia mentalmente. Cercate di eliminare le cose superflue.