Oroscopo 9 gennaio 2023: Ariete cercano appoggio, Bilancia si rimettono in sesto

Secondo l’oroscopo del 9 gennaio, i nati sotto il segno del Toro devono essere più riflessivi. I Capricorno sono esortati ad essere più creativi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono momenti nella vita in cui siete alla disperata ricerca di un appoggio o di un sostegno da parte delle persone care. Cercate di fare affidamento solo su coloro per cui vale davvero la pena.

Toro. Siete un po’ irascibili e potreste perdere la pazienza con una certa rapidità. Meglio essere cauti e non incappare in discussioni in quanto potreste dire cose di cui vi pentireste.

Gemelli. L’oroscopo del 9 gennaio 2023 vi invita a iniziare con il piede giusto questa settimana. Ci sono molte cose da fare e faccende da sbrigare, quindi sarebbe opportuno darsi da fare sin da subito.

Cancro. Siete aperti al dialogo e alle nuove conoscenze in questo periodo. Cercate di essere determinati e di contare su voi stessi, consapevoli delle vostre potenzialità. In amore ci vuole spirito d’iniziativa.

Leone. Le stelle sono un po’ altalenanti. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego è tempo di darsi da fare e di essere più scaltri.

Vergine. Non amate sentirvi al centro dell’attenzione e quando questo capita finite per essere impacciati e non mostrare al 100% quanto valete. La giornata potrebbe essere un po’ movimentata.

Previsioni astrali 9 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo aver passato un fine settimana un po’ burrascoso, adesso è tempo di rimettersi in sesto. Siete pronti a ripartire più carichi che mai. Non lasciate nulla in sospeso.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 9 gennaio invitano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più determinati. Spesso vi bloccate poiché non sapete in che direzione andare. Ebbene, seguire l’istinto spesso non è sbagliato.

Sagittario. Ci sono delle novità che riguardano la sfera professionale. Attenti ai rapporti, perché in questo periodo potreste essere stati un po’ troppo distaccati e questo potrebbe aver generato dei problemi.

Capricorno. Le stelle vi invitano ad osare e ad essere più creativi. Se svolgete lavori a contatto con il pubblico, ricordate di essere sempre cordiali e gentili. In amore siete audaci.

Acquario. Giornata molto interessante sul fronte delle relazioni. Non è escluso che presto potrebbe entrare nella vostra vita una persona speciale. Single, dunque, tenete gli occhi ben aperti.

Pesci. Nella vita bisogna osare e cogliere al volo le occasioni. Aspettare sempre che passino seconde opportunità non è la scelta giusta, anche perché queste potrebbero non arrivare. Siate più diretti.