GF Vip, squalificata una concorrente per il gesto inqualificabile? Cosa sta succedendo

Nikita Pelizon nel mirino di un’altra concorrente

Potrebbe arrivare l’ennesima squalifica nella casa del Grande Grande Fratello Vip. Questa volta nell’occhio del ciclone è finita Nicole Murgia per aver commesso un gesto gravissimo nei confronti di Nikita Pelizon.

Un atteggiamento ingiustificabile che merita una punizione, hanno urlato gli utenti in rete che in questi istanti si stanno scatenando contro la Produzione e lo stesso Signorini. In questa edizione del reality secondo molti si è davvero superato il limite ed è ora che inizia a sbagliare paghi seriamente. Ma andiamo a vedere i dettagli di ciò che è successo.

Intanto, c’è da precisare che proprio nella giornata di ieri, lo staff di Nikita ha scritto una lungo messaggio sul proprio account della ragazza. Nel dettaglio sono partite le denunce verso i concorrenti della casa, che da mesi non fanno altro che bullizzarla. Chissà cosa dirà Signorini durante la puntata di lunedì.

Nicola Murgia, la squalifica dal GF Vip è sicura

Scoppia il caos al Grande Fratello Vip per l’ennesimo gesto discriminatorio che è stato posto in essere nei confronti di Nikita. Questa volta a farlo è stata Nicole Murgia che, mentre era in cucina con Luca Onestini ed Oriana, si è lanciata del sale alle spalle subito dopo il passaggio della Pelizon. Ecco il video

Butta il sale intorno a sé stessa al passaggio di #Nikita.

Nicole dovrebbe essere squalificata x questo gesto. So k molti la prenderanno alla leggera, ma c’è gente ke si suicida perché c’è chi li addita come portatori di sfiga! #NicoleMSQUALIFICA #GFvip #nikiters @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/20rFwvdX8W — Kitsune (@Gufetto2) January 4, 2023

Il gesto non è affatto piaciuto ai telespettatori che, denunciando l’atteggiamento nei confronti della Pelizon hanno chiesto all’unanime l’immediata squalifica della nuova concorrente Bisogna che vengano presi provvedimenti seri ed immediati, hanno gridato gli utenti ormai stanchi ed indignati davanti a questo genere di cose.

Lo stesso è accaduto qualche mese fa con con Elenoire Ferruzzi. In quel caso, la gieffina più volte aveva urlato a malocchi e sfighe. Che cosa succederà adesso? Il Grande Fratello interverrà con una nuova squalifica? Noi speriamo di si!