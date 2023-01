Davide Donadei, spuntano nuovi tradimenti verso Chiara Rabbi: le segnalazioni (FOTO)

L’ingresso di Davide Donadei nella casa del GF Vip ha portato alla luce diversi scheletri nell’armadio riferiti soprattutto alla precedente storia d’amore con Chiara Rabbi. Nello specifico, infatti, stanno emergendo segnalazioni che stanno gettando un po’ di fango sul ragazzo.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Davide abbia tradito Chiara svariate volte, non solo con Arianna Gianfelici. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso in queste ore.

Le segnalazioni sui tradimenti di Davide Donadei

Più passano i giorni e più aumentano i gossip e le segnalazioni contro Davide Donadei. In queste ore, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato gli screen di una segnalazione alquanto forte dalla quale si evince che il ragazzo avesse tradito Chiara Rabbi tante altre volte. Nello specifico, l’autrice di tale intervento ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di essere solito reiterare comportamenti errati.

Oltre al tradimento di cui si sarebbe reso protagonista con Arianna Gianfelici, infatti, pare che Davide sia stato anche con una sua ex fidanzata storica, mentre era ancora con Chiara. La ragazza in questione lavorava nel loro ristorante, ma quando la cosa si venne a sapere, poiché la Rabbi lo scoprì, la ragazza venne licenziata. Nel momento in cui Chiara e Davide si lasciarono, poi, questa ex fidanzata di Donadei fu subito riassunta.

Chiara Rabbi, gelosia giustificata?

Insomma, mediante queste segnalazioni pare proprio che stia emergendo una situazione decisamente differente da quella dipinta dal concorrente nella casa del GF Vip. Davide Donadei, infatti, non ha mai detto di aver tradito Chiara Rabbi. Parlando con i suoi compagni d’avventura, infatti, il ragazzo ha detto sempre detto che la storia tra i due sia finita a causa della troppa gelosia di lei, la quale stava diventando ossessiva.

Secondo quanto emerso in queste ore, però, pare proprio che Chiara si comportasse in questo modo in quanto aveva cominciato a notare delle cose strane e ad avere dei sospetti sulla sincerità del suo fidanzato. Per il momento, però, la ragazza ha deciso di non intervenire sui social. Dopo aver vagamente rivelato cosa pensa della partecipazione del suo ex al GF Vip, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha più proferito parola a riguardo. In quanto a Dvide, invece, il ragazzo è attualmente recluso nella casa, pertanto, non è a conoscenza di nulla. Non resta che attendere per vedere come reagirà se scoprirà tutto ciò.