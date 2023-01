Patrizia Rossetti, Mastrota le soffia il lavoro dopo il GF Vip: lei diventa una furia (FOTO)

Una volta uscita dalla casa del GF Vip, Patrizia Rossetti ha ripreso in mano la sua vita, ma pare si sia trovata a fare i conti con un imprevisto a causa di Giorgio Mastrota. Una fan di Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato una segnalazione piuttosto forte che riguarda proprio l’ex volto del reality show.

Pare, infatti, che una volta terminata la sua esperienza nella casa, la donna abbia perso diversi accordi lavorativi proprio a causa del suo collega. Vediamo nel dettaglio quello che è successo.

Mastrota ha soffiato il lavoro a Patrizia? La segnalazione

Giorgio Mastrota ha soffiato il lavoro a Patrizia Rossetti? Da quando l’esperienza nella casa del GF Vip è terminata per la venditrice di materassi, il suo nome è finito sulla bocca di tutti. In un primo momento, si è parlato di lei in quanto si è ipotizzato che la sua uscita non fosse per motivi di salute, bensì per firmare un rogito a cui lei teneva particolarmente. Ad goni modo, in queste ore, a scatenare la bufera è stata una segnalazione di una persona che ha detto di essere informata su alcune faccende lavorative che riguardano la donna.

La persona in questione ha detto che Patrizia avesse lasciato alcuni contratti in sospeso per fare delle televendite. Quando è uscita dalla casa più spiata d’Italia, dunque, si aspettava di poter riprendere in mano tutto, ma pare abbia dovuto fare i conti con un inaspettato imprevisto. Si vocifera, infatti, che Giorgio Mastrota le abbia soffiato tutti gli accordi e lei sarebbe diventata una furia.

La Rossetti furiosa con Giorgio

In sua difesa, Mastrota avrebbe dichiarato di essere convinto che Patrizia Rossetti sarebbe rimasta molto più a lungo all’interno della casa del GF Vip. Per tale ragione, dunque, l’uomo avrebbe fatto saltare tutti i suoi accordi prendendo lui i suoi incarichi. Dalla segnalazione appena trapelata pare che Patrizia abbia dato di matto e si sia subito messa in contatto telefonico con il suo collega.

Durante tale conversazione si sarebbe duramente scagliata contro di lui accusandolo di averle rubato il lavoro. Insomma, si tratta di una faccenda davvero incresciosa che, nel caso in cui dovesse essere confermata dai diretti interessati sarebbe davvero difficile da digerire. Per il momento, però, le persone coinvolte non sono ancora intervenute. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.