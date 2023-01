Selvaggia Lucarelli ha deciso: l’addio a Ballando è più che vicino. Spunta già il sostituto

La notizia dell’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle era in circolo già da settimane. A quanto pare, però nonostante la produzione anche per il prossimo anno le ha già proposto la poltrona, la giornalista non sembra esserne così sicura.

Le polemiche dell’ultimo periodo, gli insulti degli altri membri del cast, addirittura lo scalda pubblico che incitava i presenti a fischi contro di lei hanno fatto soffrire parecchio la giurata, che non sembra propensa a tornare.

Ballando con le stelle: l’addio di Selvaggia Lucarelli è più che vicino

Sono tante le cose che sono accadute in questa edizione di Ballando con le stelle contro Selvaggia Lucarelli. Possiamo dire che la giornalista non ha mai avuto pace fin dall’inizio, soprattutto quando si è saputo che tra il cast partecipava anche il suo fidanzato Lorenzo.

Biagiarelli, inoltre, si è trovato inaspettatamente travolto da insulti e pregiudizi, senza riuscire a raccontarsi nel modo più corretto e giusto come tutti gli altri concorrenti del dancing show. Insomma, possiamo parlare di un vero e proprio incubo per la giurata. Una serie di malesseri che hanno messo in discussione la sua futura partecipazione, infatti, al momento pare non sia decisa a prendere più il suo posto.

Ecco chi si sarebbe candidata al posto della giornalista

Nell’attesa di conferme, sembrerebbe che qualcuno stia già cercando di rubare il posto a Selvaggia nel programma di Milly. Si tratta nello specifico di una ballerina molto conosciuta e seguita all’interno del talent di Rai 1. Stiamo parlando di Sara Di Vaira, ex insegnante e da quest’anno tribuna del popolo insieme al collega Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Come riporta l’informatissimo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Sara starebbe facendo fuoco e fiamme pur di prendere il posto della collega. Tra l’altro sembra che la ballerina doveva già sostituire Selvaggia nella serata in cui la giornalista ha perso la madre decidendo poi alla fine di andare in onda. Un colpo di scena che avrebbe mandato su tutte le furie la Di Vaira tanto da non farle le condoglianze. Inoltre, c’è da dire che in quella occasione anche il pubblico non ha condiviso la scelta della giornalista.