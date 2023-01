Antonino Spinalbese, l’ha fatta grossa: violato il regolamento dall’ospedale, ecco con chi si è messo in contatto

In questi istanti dal web si è scatenato un vero e proprio caos attorno ad Antonino Spinalbese. Come tutti sanno, il concorrente la sera del 31 dicembre ha lasciato la Casa del GF Vip per recarsi in ospedale e sottoporsi a dei controlli per un operazione ad una cisti.

Durante la diretta di lunedi sera, Alfonso Signorini gli ha dato la possibilità di partecipare alla puntata attraverso un telefonino rendendolo partecipe di tutto ciò che stava accadendo. In queste ore però sembra che il gieffino abbia violato il regolamento mettendosi in contatto una persona…

Antonino Spinalbese ha violato il regolamento dall’ospedale

Oggi è spuntato un nuovo rumor che metterebbe nei guai l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. A lanciare l’indiscrezione è Alessandro Rosica, con il suo profilo Instagram. L’esperto di gossip fa sapere al pubblico che Antonino e Ginevra fuori dalla Casa si sarebbero messi in contatto e questo sarebbe assolutamente vietato.

Anche se in ospedale il 26enne non ha nessun diritto di sentirsi con nessuno, almeno fino a quando non viene eliminato. C’è da precisare che il coiffer può sentire i suoi familiari per aggiornarli sulle sue condizioni di salute. Quello che invece non può fare è sentire altri ex concorrenti dato che a breve ritornerà in Casa.

Se ciò fosse vero ricordiamo che si tratta di una cosa gravissima. In passato anche altri concorrenti che si sono comportati così, come ad esempio Andrea Zelletta che finì subito al televoto.

Cosa succederà adesso all’ex di Belen?

Al momento non sappiamo se Alfonso Signorini chiederà spiegazioni ad Antonino Spinalbese su questa indiscrezione. Quel che è certo è che Rosica ha lanciato la bomba e in questi istanti il popolo della rete vuole vederci chiaro. Ecco cosa ha scritto l’esperto di gossip: “In questi giorni Antonino e Ginevra si sono sentiti spesso (non potrebbero). Non si sono visti ovviamente. Antonino rientrerà a breve nella casa”