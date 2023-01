Incidente domestico per Barbara D’Urso, l’amica: “Andiamo in ospedale” (FOTO)

Barbara D’Urso in queste ore ha avuto un incidente domestico. La conduttrice di Pomeriggio 5 è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram. Spesso, infatti, mostra quello che fa durante il giorno, sia nei periodi lavorativi che non.

Ebbene, ieri la donna ha mostrato un contenuto che ha inizialmente preoccupato i suoi fan. Mentre era intenta a registrare una IG Storie simpatica in compagnia della sua amica, nonché segretaria, Angelica, ha battuto la testa contro uno spigolo. Vediamo cosa è successo e come sta adesso.

Ecco l’incidente domestico di Barbara D’Urso

In queste ore, Barbara D’Urso ha condiviso con i suoi fan un incidente domestico di cui si è resa protagonista in diretta. La conduttrice, infatti, stava registrando delle Instagram Stories quando, improvvisamente, si è fatta male. In particolare, la protagonista stava inquadrando la sua collaboratrice Angelica alle prese con un nuovo manicaretto in cucina. La donna è moto brava a preparare pranzetti e cene deliziosi, pertanto, quando le due sono insieme cucina sempre lei.

Ebbene, Barbara la stava inquadrando chiedendole cosa stesse preparando di buono. In sottofondo, però, c’era della musica, come al solito, pertanto, le due donne hanno cominciato a ballare sotto le note della canzone in riproduzione. Proprio mentre si stava muovendo, dunque, la D’Urso ha fatto un movimento maldestro ed ha urtato con la testa contro lo spigolo della cappa da cucina. (Continua dopo la foto)

Come sta adesso la conduttrice

Dopo aver preso la botta, la conduttrice ha detto alla sua amica che avesse dato una capocciata. Barbara D’Urso, però. ha continuato a ballare ignorando totalmente l’incidente domestico. Successivamente, però, ha cominciato a lamentarsi del dolore ed ha detto che presto le sarebbe uscito un bernoccolo. La sua amica, allora, le ha chiesto se si fosse fatta molto male e Barbara ha risposto in maniera affermativa.

Angelica, allora, le ha detto se volesse andare in ospedale. Barbara, però, non ne ha voluto sapere. La conduttrice, infatti, ha continuato a registrare IG Stories divertenti. La situazione, dunque, sembra non essere affatto grave. In queste ore, infatti, Lady Cologno è andata in riva al mare per studiare il copione della rappresentazione teatrale a cui sta lavorando, ovvero, Taxi a due piazze. Ricordiamo che lunedì 9 gennaio la conduttrice tornerà in onda con Pomeriggio 5, sempre a partire dalle 17:25.