Luca Onestini lancia una pesante accusa su Nikita: se fosse vero sarebbe gravissimo!

Questa notte i gieffini si sono dati ben da fare. In particolar modo a far scatenare l rete un bacio tra Luca e Oriana. Ovviamente si è trattato solo di un gioco in quanto i ragazzi stavano giocando al gioco della bottiglia. A lasciarsi andare ad un bel limone anche Giaele De Donà con Andrea.

Il vero colpo di scena, come ben hanno notato i più attenti è avvenuto quando l’ex tronista di Ued si è lasciato andare ad una confidenza davvero shock con la venezuelana.

L’incidente di Oriana al GF Vip

Chi ha seguito il GF Vip nelle scorse settimane sicuramente si ricorderà del piccolo incidente che ha interessato Oriana. La gieffina durante il trucco e parrucco in bagno, si è ustionata con la piastra, lasciata accidentalmente sul puff. Non vedendola la Marzola si è seduta sopra e nel giro di un secondo ha iniziato a correre ed urlare dal dolore.

In suo soccorso è subito arrivata Giaele che mettendole del ghiaccio ha evitato che la situazione peggiorasse. Ma non è tutto durante la diretta del giorno seguente poi si è presentata con una fasciatura. A distanza di giorni da quell’incidente ecco che Luca Onestini ha sganciato la bomba su cosa sarebbe accaduto davvero.

Onestini accusa Nikita: l’ha fatto apposta

Nel dettaglio Onestini ha detto ad Oriana che l’incidente con la piastra avvenuto qualche settimana fa non è stato casuale. Come detto in precedenza, la venezuelana si sedette su una sedia senza accorgersi che lì sopra c’era la piastra rovente lasciata da Nikita. Questo gesto le costò un’ustione alla coscia. Ieri notte Onestini ha insinuato che Nikita lo abbia fatto apposta! Ecco il video della confessione: