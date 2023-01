Wilma penalizza il “marchio” di Edoardo ad Antonella: “E’ una roba ignobile…” (VIDEO)

Dopo giorni di insulti e poi silenzi tra Antonella e Edoardo è finalmente tornato il sereno. I due gieffini infatti che sembrano avessero chiuso la loro storia sono tornati assieme. E proprio nella scorsa notte che Donnamaria in segno di pace e per qualcuno di possesso le ha lasciato un segno che ha scatenato l’ira di Wilma Goich.

Wilma come si è visto lunedì è ritornata in casa. Un ritorno inaspettato anche per lei stessa che ha scatenato non poche polemiche sui social. Infatti, pare che il bigliettino di ritorno sia stato consigliato proprio dalla produzione e non sia stato solamente un caso.

GF Vip: Edoardo lascia un segno ad Antonella

Tornando ad Antonella che in queste ore ha fatto pace con Edoardo, un nuovo gesto del gieffino sta facendo il giro del web, con non poche critiche. Cosa è successo? Mentre i due piccioncini erano seduti a letto e si coccolavano, l’opinionista di Forum ha ben pensato di fare un succhiotto ad Antonella.

Un gesto infantile che sembra non sia piaciuto nemmeno alla diretta interessata. Il vero problema però non è stato nemmeno questo ma la spiegazione del ragazzo… Un vero insulto all’intelligenza.

Wilma Goich penalizza il gesto dei Donnalisi

Antonella andando in cucina dove era seduta la Goich, Daniele e Dana ha spiegato che Edoardo le ha fatto un succhiotto e il motivo per tale gesto è davvero allucinante. Mi ha morso il collo apposta perchè devo fare la foto li e vuole che ci sia un suo segno.

Arrivati a questo punto a prendere la parola è stata Wima che a tono le ha detto “guarda che se si vede quel segno li è di una volgarità ignobile. Ad essere d’accordo anche la Saber e Dal Moro