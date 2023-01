Nuovo confessioni bomba del Principe Harry: Come ha perso la verginità, la cocaina e la divisa nazista

In queste ore sul web non si parla d’altro. Distaccarsi dalla famiglia Reale per il Principe Harry è’ stata un’esigenza di vita. Vivere a palazzo per lui non è mai stato semplice fino a quando ad un certo punto la voglia di evadere e di non appartenere a quelle etichette per lui è diventato indispensabile.

Rispetto a suo fratello William, Harry è sempre stato quello più ribelle… Ed ecco che oggi, il Principe ha deciso di sganciare altre indiscrezioni bomba sulla sua vita passata e privata, che di certo non fanno pensare ad una persona appartenente al suo rango…

Nuove dichiarazioni bomba di Harry su William e Kate

Ancora una volta Harry si è sbottonato sulla sua vita privata, lanciando anche in questo caso forti accuse alla sua famiglia. Il Principe, ha deciso di scrivere una autobiografia di “fuoco” che uscirà in tutte le librerie il prossimo 10 gennaio. In questo libro, Spare fa delle dichiarazioni bomba che sicuramente non lasceranno indifferenti i lettori.

Alcuni stralci riportati da testate come il Guardian e dai primi estratti delle interviste che Harry ha rilasciato ai giornalisti Tom Bradby e Anderson Cooper, stanno facendo il giro del mondo. In molti di voi sicuramente si ricorderanno dello scandalo della divisa nazista e ritornando a quel periodo dove Harry aveva appena 20 anni, il principe ha fatto sapere che è stata colpa di William e Kate.

Nella sua autobiografia Harry racconta i dettagli dell’episodio spiegando che il principe del Galles e sua moglie gli avrebbero detto di indossarla e poi si sarebbero fatti una risata: “Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensavano. Mi hanno detto l’uniforme nazista.”

Il rapporto con la cocaina e la sua prima volta con una donna

Il Principe non ha nemmeno nascosto di aver fatto uso di cocaina in passato. Stiamo parlando di quando aveva appena 17 anni. In quel periodo quando usciva con amici ne ha fatto uso. Le è stata proposta una striscia durante le settimane di caccia e da allora ne ha consumata un pò. Non è stato un periodo felice, come invece accadeva agli amici, ma l’uso di droga lo faceva sentire diverso e quello era il mio obiettivo principale.

Poi, il Principe ha anche parlato della perdita della verginità. Harry ha spiegato che è accaduto con una donna molto più grande di lei in un episodio non proprio memorabile. Si trovavano esattamente in un prato dietro un pub pieno di gente. Era una donna che amava molto i cavalli, e mi ha trattato proprio come un giovane stallone. Una corsa veloce, per poi mollare la briglia e rimettermi al mio posto.”