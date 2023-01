Federica Panicucci al mare a Dubai: foto sexy e posae ammiccante mandano in exstasy i fan “Una bomba”

Come tante altre sue colleghe della televisione anche per Federica Panicucci, momentaneamente in pausa con Mattino 5 è tempo di relax. Per lei le vacanze di natale non sono ancora terminate, del resto c’è ancora l’epidania che come si dice tutte le feste portan via…

Quindi quale posto migliore per riprendersi dal freddo dell’Italia? Beh Dubai è quello migliore. E proprio da li che la bellissima conduttrice ha postato di recente uno scatto da mandare in estasy chiunque…

Federica Panicucci in vacanza a Dubai

Ricordiamo che Federica Panicucci ha ben 50 anni anche se ne dimostra poco più che trenta. Con un fisico da urlo e una capigliatura bionda che la contraddistingue da sempre, la presentatrice sa come farsi notare.

Nei suoi look in diretta è sempre perfetta e evidenziamo mai volgare. Reduce dalla meravigliosa esperienza a Capodanno su Canale 5 dove è stata in diretta da Genova, precisamente da Piazza De Ferrari, ha tenuto compagnia milioni di telespettatori fino a mezzanotte. Ovviamente il tutto accompagnato da grandi interpreti e musicisti..

La conduttrice stupenda in bikini lo scatto è da urlo

Come detto in precedenza assieme a suo marito, Federica è partita per una vacanza total relax a Dubai. La conduttrice televisiva lo ha testimoniato con uno scatto da perdere la testa. Infatti, si è fatta immortalare in primo piano dal compagno con addosso un bikini da urlo.

Impossibile non notare il suo fisico asciutto e perfetto, con addominali scolpiti. Federica sembra davvero una ragazzina. Uno scatto che aggiungiamo ha fatto il pieno di like e commenti. Del resto come non si può non ammirare tanta bellezza. A corredo dell’immagine una breve didascalia: baci dal mare di Dubai

Tra i commenti tantissimi complimenti sia da parte degli uomini ma anche delle donne. Leggendo con attenzione però qualcuno come sempre ha avuto da ridire, sottolineando che in questo momento c’è gente che muore di fame e questo sfarzo può evitarlo.