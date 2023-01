Edoardo Donnamaria “minaccia” Giulia Salemi al GF Vip: sul web scoppia la bufera

Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di frasi inattese nei riguardi di Giulia Salemi. Il concorrente in questi giorni sembra essersi riappacificato con Antonella Fiordelisi. Tra i due, però, non mancano i battibecchi quotidiani.

Nella notte appena trascorsa, però, il giovane si è lasciato andare qualcosa di troppo che ha coinvolto l’opinionista di questa edizione del GF Vip. Il popolo del web non ha affatto apprezzato. Vediamo cosa è successo.

La “minaccia” di Edoardo verso Giulia al GF Vip

Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra essere tornato il sereno. Ieri sera, infatti, i due si sono lasciati andare a qualche momento di tenerezza in giardino quando, ad un certo punto, il volto di Forum ha detto delle frasi inaspettate su Giulia Salemi. Nello specifico, infatti. il concorrente ha ammesso di non apprezzare alcuni tweet che talvolta legge l’influencer. Antonella, allora, si è intromessa dicendo che i riferimenti del suo fidanzato riguardassero i tweet inerenti i Donnalisi.

Edoardo, allora, ha proseguito e ci ha tenuto a mettere in guardia Giulia facendole una specie di “minaccia”, In particolare, infatti, le ha detto di stare molto più attenta la prossima volta quando sceglie i tweet da leggere in puntata. Solitamente, infatti, Donnamaria assume un atteggiamento pacato, ma questo suo comportamento potrebbe non durare molto a lungo.

Web furioso con Donnamaria, come la prenderà la Salemi?

Nel corso della goliardica chiacchierata con Antonella, infatti, Edoardo Donnamaria ha pronunciato una specie di minaccia contro Giulia Salemi, dicendo che la prossima volta potrebbe risponderle male. In seguito, poi, ha detto che grazie alla complicità di un po’ di vino, potrebbe perdere ogni tipo di pudore e scagliarsi contro di lei. L’avvertimento di Edoardo, però, non è affatto piaciuto agli utenti di Twitter.

Malgrado i toni adoperati sembravano anche piuttosto scherzosi, in molti ci hanno visto una certa mancanza di rispetto e di educazione nel ragazzo, che troppo spesso si sta rendendo protagonista di comportamenti ambigui. Anche gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno posto l’accento sulla faccenda e si sono detti piuttosto basiti e indispettiti dal comportamento che sta assumendo il concorrente. Cosa avrà voluto dire con quella “minaccia”? Per il momento, Giulia Salemi non ha replicato. Dunque, non resta che attendere la puntata di lunedì prossimo per vedere se tra i due ci sarà un faccia a faccia.