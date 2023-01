Dana Saber lascia la Casa del GF Vip: dove si è trasferita adesso VIDEO

E’ senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello VIp. Dana Saber da quando è entrata sta scatenando panico e anche ansie tra i concorrenti che a volte si sentono davvero spaesati quando apre bocca.

Dopo le clamorose confessioni su Putin e sul voler fare un calendario in tenuta da guerra quello che ha fatto oggi ha lasciato i presenti in Casa a bocca aperta. Tutto è partito da un litigio prima con Giaele e poi con Oriana. Poi alla fine ha fatto le valigie.

Dana Saber litiga con Giaele e Oriana

Dana Saber ha molto probabilmente è solita far parlare di se e non sempre in maniera positiva. Il suo ingresso al GF Vip ha scatenato dal primo istante polemiche e critiche, sopratutto sul web. A nessuno piacciono i suoi comportanti e i suoi modi di fare. infatti per tanti è aggressiva e cattiva.

Quel che ha combinato poche ore fa ha lasciato gli altri concorrenti davvero attoniti. Prima ha mangiato un piatto di pasta di Tavassi senza chiedere il suo permesso. Nonostante Giale le avesse sottolineato che non fosse suo e che è una grande maleducata, la modella marocchina si è scagliata contro di lei insinuando che le vanno tutti contro perchè non la sopportano. Un botta e riposta tra le due che è terminato davvero con un gesto poco carino verso un’altra gieffina.

Dana Saber lascia la Casa del GF Vip e si trasferisce in giardino

Dana infatti uscendo fuori in giardino ha dato uno spintone ad Oriana. Possiamo dire che per poco si è sfiorata la rissa. La Marzoli infatti non è rimasta a guardare e tanto meno non è rimasta zitta. Il vero colpo di scena è arrivato poi quando la modella ha fatto le valige e prendendo una coperta è andata fuori nel giardino.

I ragazzi all’inizio non hanno capito cosa volesse fare ma si alla fine Dana si è ritrovata un posticino fuori per poter passare la notte. E’ la prima volta che accade una cosa simile… Chissà adesso quanto tempo ci resterà.