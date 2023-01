Uomini e donne, registrazione 6 gennaio 2023: Armando avrebbe lasciato il programma dopo la sfuriata di Maria

Oggi pomeriggio sono state registrate le nuove puntate di uomini e donne e le anticipazioni ci fanno sapere che ci sono stati molti colpi di scena. La prima cosa che tutti hanno notato l’assenza in studio di Armando Incarnato, che potrebbe aver lasciato il programma.

A quanto pare lo storico cavaliere napoletano avrebbe deciso di abbandonare il parterre, un po’ come è accaduto a Pinuccia Della Giovanna.

Uomini e donne, Armando Incarnato assente in studio

Nel corso della registrazione avvenuta oggi, venerdì 6 gennaio 2023, Armando non era presente in studio! Va precisato che la sua assenza potrebbe non essere dovuta alla sfuriata di Maria de Filippo la scorsa settimana. Come in molti sanno la conduttrice ha perso le staffe nei confronti del cavaliere alzando e non poco la voce contro di lui.

Motivo per cui la sua assenza oggi non è passata inosservata. Infatti tutti hanno evidenziato come la stessa sorte è capitata a Pinuccia. Dopo che Maria l’ ha invitata a riflettere sulla sua presenza nel parterre la dama non si è più presentata. Al momento ovviamente non abbiamo notizie certe. È possibile anche che il quarantenne si sia assentato solo per motivi personali.

Anticipazioni, Riccardo e Gloria di nuovo insieme

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che ci sono novità anche per Riccardo d Gloria. I due nell’ultima registrazione avevano deciso di terminare la loro frequentazione ma stando al loro racconto durante le festività si sono visti.

Hanno raccontato ai presenti di aver festeggiato insieme il Capodanno, incontrandosi a metà strada ovvero tra Taranto e Roma. La dama ci ha tenuto a precisare che fuori ha conosciuto un Riccardo diverso da quello che è possibile vedere in studio, molto più presente e coinvolto. Guarnieri però ha ribadito per l’ennesima volta che da parte sua non c’è nessun sentimento importante.