Gemma Galgani, arriva la rilevazione shock sul suo passato “Ero pronta a farlo”

Da anni ormai è senza dubbio una delle protagoniste più amate e seguite di Uomini e donne. Nonostante sia nel parterre da oltre 10 anni ad oggi Gemma ancora non è riuscita a trovare la sua anima gemella.

In una recente intervista la signora piemontese ha fatto per la prima volta una rivelazione shock sul suo passato. Una confessione che di certo nessuno avrebbe mai immaginato.

La confessione shock di Gemma Galgani

Direttamente al settimanale ufficiale di Uomini e donne, Gemma ha confessato di aver pensato in passato di diventare suora, e che era quasi convinta di prendere i voti. Tutto è accaduto in collegio dopo la scuola. Era rimasta sola e quando venne il suo papà a prenderla le disse che voleva tornare in collegio ma non come studentessa ma per prendere i voti e iniziare un percorso spiriturale.

Secondo lei avere il nome della Santa Gemma Galgani non era un caso. “Forse non per caso mi era stato dato questo nome e io sentivo come un senso di responsabilità e di privilegio, e pensavo di dover proseguire il suo cammino. Oltretutto amavo Santa Gemma perché proferiva sempre amore e la sua storia e le sue parole erano diventate il mio credo. Nell’amore, per mia natura, io avevo sempre creduto.”

Uomini e donne: come ha cambiato idea la dama

Gemma nella sua lunga confessione ha raccontato che è stato suo padre a farle cambiare idea proponendole una vacanza. ‘Non ti preoccupare, ti facciamo fare una breve vacanza in un soggiorno alpino. Poi, al ritorno, preparerai la tua misera valigia composta da pochi elementi e andrai a iniziare la tua vita da postulante’. E scherzando continuò: ‘Certo, sarà difficile per te rinunciare alla tua inseparabile frangetta. Non si è mai vista una suora con la frangia fuori dal velo’”.

La dama poi come tutti sanno si è sposata anche se il suo matrimonio è durato pochissimo. Non h a figli anche se ne avrebbe voluti ed oggi nonostante i suoi 70 anni è pronta ad innamorarsi.