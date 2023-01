C’è posta per te anticipazioni, si parte subito con le corna: la storia di Stefano tradito dalla moglie è già virale

Ritorna con grande attesa da parte del pubblico C’è posta per te. Come sempre tante le storie che saranno mandate in onda in queste puntate e stando alle anticipazioni stasera si parte con il botto.

Maria De Filippi nel suo salotto riceverà in studio due protagonisti molto amati “il gigante buono” re degli chef stellati Antonino Cannavacciulo e l’attore turco Can Yaman.Da qualche anno, hanno rapito i telespettatori le storie di tradimenti. Infatti, tutti a gran voce chiedono dal web le “corna”. Tra poche ore in onda vedremo la storia di Stefano e la moglie e sarà proprio l’uomo a raccontare i fatti.

C’è posta per te, anticipazioni: la moglie di Stefano chiede perdono e scrive a Maria

Storie commoventi che spesso fanno cadere qualche lacrima sul viso, tradimenti e ricongiungimenti. Sono questi gli ingredienti, che hanno fatto si che C’è posta per te diventasse uno dei programmi più amati del sabato sera.

Tra poche ore su Canale 5 andrà in onda una storia molto particolare che vede protagonista una giovane coppia. Si tratta di Stefano, tradito da sua moglie. La donna ha scritto a Maria per aiutarla a tornare indietro e a riconquistare il suo compagno. Non un impresa facile dato che il ragazzo pare non voglia sentire ragioni. “Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa persona e lei sopra».

La conduttrice in difficoltà con il ragazzo

Maria capisce, ma cerca di riunire la coppia. Stefano appare ancora innamorato ma è ferito. Nonostante questo, non pare essere poi così irremovibile. Quando lei esce con le amiche, lui gli scrive, ma vuole fare il duro: «Lei è una serpe», commenta però. Di sicuro dà del filo da torcere alla padrona di casa, che tenta di farlo riflettere e di riportarlo sui suoi passi.

Riuscirà la presentatrice nel suo intento? Intanto, c’è già chi ha definito Stefano il nuovo Alessia Quarto!