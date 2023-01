Dana Saber si spoglia nel letto di Daniele Dal Moro restando mezza nuda (VIDEO)

Dana Saber si spoglia nel letto con Daniele Dal Moro

Questa notte Dana ne ha combinata un’altra delle sue. Dopo aver fato le valige ed essersi trasferita in giardino, la vippona ha ben pensato di andare a dormire nel letto di Daniele e di spogliarsi.

Aveva caldo, come lei stessa ha confermato, e per questo ha deciso di togliere il maglione e restare quasi nu*a. Lo ha confermato lei stessa ai Donnalisi. Per lei insomma non è un problema dormire in questo modo quando nello stesso letto c’è un’altra persona.

Dalle parole di Daniele, non sembra che tale situazione lo abbia disturbato, infatti, davanti all’atteggiamento della collega si è fatto una bella risata. Ad invitarla a dormire con lui è stato proprio l’ex tronista di Ued, che è rimasto male nel vederla da sola vicino alla piscina con la valigia in mano.

Intanto, quello che ancora non si è capito è l’atteggiamento della modella. Si tratta di una provocazione? E’ davvero così? O lo ha fatto perchè vuole far ingelosire qualcuno?

L’opinione del popolo della rete

E mentre in Casa si sta cercando di capire gli strani atteggiamenti di Dana, il pubblico pare si diverte molto nel vedere queste scene. Infatti, in tanti credono di salvare la Saber al televoto non solo per il motivo adesso elencato ma anche perchè la modella è amica di Antonella e Nikita.

Inoltre, c’è anche da dire il fatto che Dana si siam messa quasi nu*a nel letto di Daniele non ha scatenato chissà quale polemica, ma se ci fosse stata un’altra al suo posto avrebbero già urlato allo scandalo. Va detto, comunque, che dalle immagini di stamattina Dana sembra indossare una maglia intima, ma la conferma della diretta interessata su domanda di Antonella e Edoardo hanno fatto pensare altro.