Sabrina Salerno da infarto, l’intimo trasparente in pizzo lascia intravedere tutto. I fan “Abbiamo perso la vista per colpa tua”

E’ terminata anche per Sabrina Salerno la sua vacanza. La bellissima cantante ha trascorso qualche giorno di relax in occasione delle festività natalizie a Vienna. Una città stupenda e molto fredda di questo periodo anche se gli scatti che ha regalato l’artista ai suoi fan hanno fatto venire i bollori a qualcuno.

Sabrina Salerno manda in tilt i suoi seguaci con scatti da urlo direttamente dal bagno

Sempre sexy e mai volgare, Sabrina Salerno che anche questa volta è riuscita a fare il pieno di like e commenti sotto i suoi post. Come si può vedere dal suo seguitissimo account Instagram, la cantante ha salutato l’epifania e la meravigliosa città che ha visitato con alcuni scatti da urlo. Una serie di immagini dove si vede in tutta la sua bellezza.

Uscita dalla doccia, ha deciso di scattarsi delle foto direttamente dal bagno indossando però un intimo nero e di pizzo che lascia poco e libera ogni immaginazione. Con uno sguardo magnetico a favore della camera, la donna ha evidenziato tutto ciò che madre natura le ha donato mandando in delirio il pubblico che la segue.

Infatti, i maschietti sono andati in visibilio premiandola con tanti mi piace e complimenti. Addirittura un utente le ha detto in modo ironico che vorrebbe farle una querela per avergli fatto perdere molte diottrie. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Il successo della soubrette italiana anche all’estero

Nonostante non sia più una ragazzina, Sabrina Salerno continua ad esibirsi in ogni parte d’Italia e non solo con lo stesso carisma e la stessa energia di quando aveva 20 anni.

Nel corso di tutto questo tempo non ha mai smesso di credere nei suoi sogni e oggi proprio per questo motivo si sente una donna realizzata a pieno. Per questo 2023 che da poco è iniziato ha ancora tanti progetti. Infatti da tempo lavora in una televisione francese ma il suo sogno sarebbe tornare in Italia per occuparsi di una trasmissione tutta al femminile.