GF Vip 7, quando rientra Antonino Spinalbese? Si mette male per il concorrente

Come sta Antonino Spinalbese e soprattutto quando rientrerà in Casa? Questa è una delle domande che tutti si stanno facendo sui social. Il concorrente infatti come tutti sanno ha lasciato momentaneamente il gioco per degli accertamenti e da circa una settimana è in ospedale.

Il coiffer precisamente ha abbandonato il programma il 31 dicembre poco prima della mezzanotte. Ma cosa sta adesso e quando tornerà nella casa?

Antonino Spianlbese in ospedale: come sta

Inizialmente si era pensato che la decisione di lasciare il GF Vip 7 era dovuta alla troppa mancanza della figlia e il voler trascorrere il capodanno con lei. A quanto pare però nno è stato così Antonino è dovuto andare in ospedale per sottoporsi a degli accertamenti a causa della sua cisti al coccige che spesso gli crea dolore e problemi.

Già alcune settimane fa si è parlato di questo problema e di un possibile intervento da fare quanto prima. Ad ogni modo durante la diretta di lunedì sera, Alfonso gli ha dato la possibilità di collegarsi in diretta e di prendere parte così alla puntata. Ma quando rientrerà in casa il parrucchiere genovese?

Come già dichiarato diverse volte da Alfonso Signorini, Antonino si sta sottoponendo a numerosi accertamenti per il suo problema di salute. Attualmente è ricoverato in una clinica e pare abbia sentito sia la sua famiglia ma anche Ginevra Lamborghini ( cosa ovviamente vietata). Non ha invece nessun contatto con gli altri vipponi che stanno proseguendo il loro percorso.

Ecco quando rientrerà nella Casa del GF Vip

Stando alle prime anticipazioni, Antonino sarà in collegamento dalla sua camera anche nella prossima puntata di lunedì 9 gennaio. Il suo rientro in Casa non avverrà prima dei 10 giorni. Infatti, il GF Vip è stato molto chiaro: dopo che il Covid è entrato nella casa mesi fa, ai concorrenti che entrano non sono richiesti solo 5 giorni di quarantena ma bensì 10, nel caso in cui si presentano altre problematiche. In questo caso, Spianlbese essendo ricoverato in un ospedale deve farsi la quarantena.