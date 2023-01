Verissimo, Silvia Toffanin in totale imbarazzo per le dichiarazioni di Antonino: “Oh santa madre!”

Oggi è andata in onda una nuovissima puntata di Verissimo. Come sempre Silvia Toffanin ha avuto nel suo salotto tantissimi ospiti, da Luca e Soraja a Francesco Arca fino ad Antonino Spadaccino.

L’ex allievo di Amici in questi mesi ha ottenuto un secondo successo, grazie alla partecipazione a Tale e Quale dove ne è uscito vincitore. Un’esperienza bellissima che lo ha messo a dura prova.

Oggi è tornato a Verissimo e qui si è raccontato a 360 gradi parlando sia della sua vita privata che professionale. E proprio parlando della sua sfera intima che ha messo in totale imbarazzo la conduttrice. Vediamo perchè

Verissimo: Antonino Spadaccino dal coming out alla sua ultima storia

Come in molti sapranno Antonino Spadaccino il 20 aprile 2016 ha fatto coming out dichiarando pubblicamente il suo orientamento. Innanzi a Silvia Toffanin ha spiegato che non ha mai avuto problemi in famiglia circa il suo modo di amare, cosa invece molto diversa sul lato professionale. Spesso infatti ha dovuto affrontare molti pregiudizi. La sua ultima storia è durata tre anni ed è finita in maniera disastrosa. Ecco le sue parole:

“A volte si dipinge una persona che poi non si rivela ciò che sembra. Sono stato molto male e sono stato in analisi, non mi vergogno a dirlo. Ho spostato il mio pensiero da: cosa non mi dava quella persona a che cosa ho dato io? Ho avuto amore per un cuore, forse anche per due. Però lo ho dato, ho svoltato la medaglia, ho trovato un lato positivo“.

Il nuovo amore di Antonino

Antonino ha raccontato ancora che adesso il suo cuore impegnato ma anche qui c’è n problema la persona con cui ha una storia è fidanzata. La Toffanin a questo rimanendo impietrita ha sussurrato un: “O mamma, quindi?“.

E Antonino ha risposto: “Quindi, dato che io non sono un ruba mariti...”, innescando un’altra reazione stupita della conduttrice: “O santa madre!”. “Non se ne parla”. Silvia davanti a queste dichiarazioni è apparsa molto imbarazzata cercando di nascondere il suo disagio con una risata e cambiando subito argomento.