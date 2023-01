Verissimo, Silvia Toffanin crolla in diretta: l’ospite costretta a darle conforto (VIDEO)

Anche oggi è andata in onda anche se solo per una parte, una nuova puntata di Verissimo.Come sempre Silvia Toffanin ha ricevuto nel suo salotto tantissimi ospiti tra cui anche Valentina Persia.

L’attrice comica per la prima volta ha parlato del suo compagno Salvo morto all’età di 4 anni a causa di una malattia cardiaca. Con lui ha vissuto un’intensa storia d’amore e, nel 2015, è poi diventata madre di due gemelli, Lorenzo e Carlotta, nati grazie alla fecondazione in vitro.

Davanti alla presentatrice, la comica si è raccontata con garbo e delicatezza fino a che ad un certo punto la Toffanin è crollata davanti ai suoi occhi, lasciandosi andare alle lacrime.

Valentina Persia e il racconto straziante per la perdita del suo compagno

Tutto è successo quando la Persia ha parlato di sua madre. Come ben sapete anche Silvia ha perso la sua e ad oggi per lei è ancora molto difficile riuscire a sopravvivere senza. Valentina parlando della sua storia d’amore con il marito scomparso ha augurato a tutti di vivere un’amore intenso come il suo.

La padrona di casa di Verissimo, evidentemente toccata dal racconto dell’ospite, ha chiesto: “Come si supera una cosa così?”. “Non si supera, un amore finito non è un amore interrotto. Resta amore per sempre”, ha risposto onestamente la Persia. La commozione della Toffanin si è fatta sempre più intensa. Infatti, la conduttrice televisiva in più occasioni ha sempre spiegato di non aver mai metabolizzato il suo lutto.

Silvia Toffanin scoppia in lacrime a Verissimo

E arrivati a questo punto che Valentina capendo la difficoltà di Silvia ha detto: “Spero che quando amo una persona sia sempre orgogliosa di me. Credo così che la tua mamma è e sarà sempre orgogliosa di te, è comunque un amore“. La Toffanin sentendo queste parole non ha retto e ha avuto un forte crollo emotivo.

La situazione si è quindi ribaltata come di solito prevede il protocollo. Valentina si è trovata costretta a dare conforto alla conduttrice, ormai piena di lacrime, ricordandole che non deve affatto vergognarsi di piangere. “Le lacrime fanno parte dell’amore!”