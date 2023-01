C’è posta per te, pioggia di critiche per Valentina e Stefano: “uomo tossico”

Quella di Valentina e Stefano è stata senza dubbio una delle più chiacchierata della prima serata di C’è posta per te. La coppia si è lasciata a causa di un tradimento di lei avvenuto dopo che lui per un periodo non l’ha trattata proprio bene.

Valentina chiama Maria con la speranza che la conduttrice possa far cambiare idea a suo marito e possa perdonarla. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

C’è posta per te, Valentina tradisce Stefano e chiede aiuto a Maria

De Filippi ha spiegato al pubblico di C’è posta per te che il marito spesso era molto critico con Valentina, la definiva “inutile, stupida e cog**ona” perché parcheggiava male, se chiedeva aiuto con i figli, lui diceva: “Hai voluto tre figli e ora pedala”. Il fratello di una collega di Valentina ha iniziato a trattarla con dolcezza e lei ha sentito finalmente quel calore che le mancava da tempo.

Così ha intrapreso una nuova storia e quando ha reso la vicenda pubblica è stata insultata dal marito e dai suoceri. Successivamente, poi quando il marito ha fatto le valige h a capito che stava sbagliando e ha provato invana in tutti i modi a riconquistarlo.

Stefano apre la busta ma…

In un primo momento Stefano è sembrato irrimuovibile. L’uomo infatti non ne voleva proprio sapere di tornare con la moglie nonostante i due quando si vedono a casa per i figli hanno rapporti, anche intimi. Maria con la sua determinazione alla fine è riuscita a fargli aprire la busta ma Stefano è apparso molto distante.

La faccenda sui social è stata commentata un pò da tutti, anche da Sabrina Ferilli che, almeno inizialmente, era convinta del no di Stefano: “Lascia sta Marì, la busta non s’apre. Peccato”. Subito dopo, però, l’attrice si è ricreduta: “Ma non ci credo, ao c’è riuscita!”. Ma non solo, anche Chiara Ferragni ha detto la sua, definendo il ragazzo una persona tossica!