C’è posta per te: Valentina e Stefano stanno ancora insieme? Ecco cosa è successo dopo

Ieri sera su Canale 5 è tornato in onda C’è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi come sempre è stato il più seguito sulla rete ammiraglia anche se pare c’è stato qualche piccola polemica per l’ospite.

Nel dettaglio, in tanti non hanno apprezzato per l’ennesima volta la presenza di Can Yaman. Intanto, molti telespettatori si sono concentrati sulla storia di Valentina e Stefano. La coppia. La ragazza ha scritto a Maria per poterla aiutare a riconquistare il suo ex compagno, andato via di casa dopo un suo tradimento.

C’è posta per te: la storia di Stefano e Valentina

Quella di Valentina e Stefano è la storia di un matrimonio interrotto, a causa di un tradimento di lei. Tutto è iniziato nel 2019 quando le cose tra i due sono iniziate ad andare male. Valentina è sempre stata una mamma e una moglie ammirevole e nello stesso tempo anche una grande lavoratrice. Però Stefano inizia a cambiare atteggiamento all’improvviso e la tratta verbalmente male, le dà della persona inutile, incapace anche davanti a persone estrenee.

Tra i ricordi più dolorosi il Natale 2021, quando per errore ha fatto cadere delle patatine e ha invitato il marito a raccoglierle da terra. Lui al posto di aiutarla le pesta e la obbliga a toglierle e fare quello che gli dice. Stefano ha spesso criticato anche il suo essere madre e della stupida per sciocchezze. Spesso ha chiesto aiuto per i tre figli, ma lui ha sempre replicato “hai voluto tre figli, adesso pedala”.

Più volte Valentina ha fatto presente che non riusciva a stare così ed è stata anche una settimana lontana da casa ma Stefano non è cambiato. Ad aprile 2022 Valentina conosce però un ragazzo, si tratta del fratello di una sua collega. Lui la tratta da vera principessa e lei sente quel calore e quell’affetto che non ha più da tempo. Valentina pensa che questo sia il ragazzo giusto per lei e a giugno lo dice al marito. Stefano fa le valige e lei credendo di aver perso per sempre il padre dei suoi figli fa un passo indietro.

Stefano e Valentina stanno ancora insieme?

Il marito di Valentina arriva a C’è posta per te e Maria subito gli fa vedere alcuni momenti più belli assieme alla moglie. L’uomo però non si smuove è convinto che Valentina ha sbagliato e non c’è perdono. Nonostante il suo imporsi però la De Filippi gli fa presente che quando va a casa dalla ex dopo la cena e dopo che i bambini vanno a letto stanno assieme fisicamente.

Lui sottolinea che si tratta solo di uno sfogo nulla di più. Ad un passo dalla chiusura della busta, Maria De Filippi riesce a convincere Stefano a lavorare passo dopo passo senza tornare a casa: riallacciare un rapporto e provare a salvare la famiglia con calma senza fretta. Stefano accetta e apre la busta ma nel momento in cui Valentina si è avvicinata e ha provato ad abbracciarlo lui è rimasto fermo senza emozioni. Sui social si è scatenato di tutto e proprio per questo motivo in tanti si chiedono se i due stanno ancora assieme o se hanno chiuso. Stando ai rumors Stefano ancora non è tornato a casa, la coppia sta pian piano riprovando ad iniziare un nuovo capitolo della loro storia ma l’uomo ancora non è pronto a riavvicinarsi del tutto.