Maria De Filippi, sapete quanto costa l’abito bianco indossato a C’è posta per te?

La conduttrice Mediaset continua a stupire con i suoi look durante le sue trasmissioni. Infatti, non è passato inosservato nemmeno l’abito indossato ieri sera durante la puntata di C’è posta per te. Ecco quanto cosa e dove è possibile acquistarlo.

Louis Vuitton continua ad essere uno dei marchi preferiti di Maria De Filippi. Anche per la prima puntata dell’edizione 2023 di C’è posta per te la presentatrice Mediaset ha optato per una creazione del noto brand di lusso francese.

Maria De Filippi: ecco quanto costa l’abito bianco indossato a C’è posta per te

Ieri sera, Quenn Mary ha indossato un abito bianco lungo fino alla caviglia con un particolare però sulla vita. Il vestito è stato realizzato in crêpe di doppia lana. La zip a vista e il dettaglio in tela Monogram sono ispirati al mondo dell’equitazione e il tutto rispetta le tradizioni di Louis Vuitton. ma sapete quanto costa? Di certo si tratta di un prezzo non proprio alla portata di tutti: parliamo di ben 2.990 euro!

Polemiche per Quenn Mary

Un vestito decisamente chic ed elegante quello indossato per il grande debutto di C’è posta per te. Infatti sul social tantissimi i commenti positivi per il suo outfit e per il suo stile. Durante la puntata però gli internauti si sono scatenati anche per un altro motivo.

La registrazione è partita subito con un ospite internazionale che però non è piaciuto a tutti. Si tratta di Can Yaman che come qualcun ha fatto notare è ben la quarta volta che va nel programma. Maria insomma sono ben 4 anni che lo invita nel suo people show, e a qualcuno sembra aver stufato…

Pare infatti che il copione è sempre lo stesso. Ai fan più affezionati del noto attore turco, invece, ha fatto molto piacere la sua presenza e anche la sorpresa fatta alla moglie di Giuseppe visibilmente commossa.