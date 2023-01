Tina Cipollari, tutto pronto per le nozze: ecco i dettagli della cerimonia, data invitati

Dopo alcune indiscrezioni, finalmente è arrivata la conferma, Vincenzo Ferrara e Tina Cipollari sono tornati assieme. I paparazzi della rivista Nuovo hanno beccato i due a Firenze, durante una cena tra sorrisi, brindisi e coccole.

Chi ha avuto modo di ascoltare i discorsi fatti a tavola dalla coppia non ha dubbi nel confermare il riavvicinamento tra i due e anche sulle nozze che si svolgeranno molto ma molto presto.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara vicini al grande passo: tutto pronto per le nozze

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara già dovevano sposarsi prima della pandemia. Poi la coppia ha avuto un momento di crisi nel 2021 e si sono lasciati. Ora però dubbi ed incomprensioni sono solo un passato lontano, adesso i due guardano al futuro con serenità e tanti progetti.

Un testimone alla rivista diretta da Riccardo Signoretti ha confermato che i due piccioncini a tavolo parlavano di matrimonio e di ultimi dettagli da definire per la cerimonia che dovrebbe tenersi a breve . Insomma, si tratta quindi di un riavvicinamento che fa sognare i più romantici, visto che i due come detto in precedenza erano a un passo dalle nozze già nel 2020.

Chi è il fidanzato dell’opinionista di Ued

Del resto come si dice, i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così è capitato a Vincenzo e Tina ma anche a Belen e Di Martino. Se su Tina Cipollari sappiamo praticamente tutto, meno sappiamo su Vincenzo. Ferrara è un noto ristoratore fiorentino ha 53 anni ed è molto conosciuto nel suo ambito lavorativo.

Da anni gestisce una delle osterie più rinomate e apprezzate nel centro di Firenze. Il primo incontro con l’opinionista di Ued è avvenuto nel 2018 grazie ad amici in comune. Al contrario di Tina Vincenzo non ha figli e non è mai stato sposato.