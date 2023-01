Stefano e Valentina dopo C’è Posta per te: spunta un nuovo clamoroso dettaglio

Quella di Stefano e Valentina è stata senza dubbio una delle storie che più è piaciuta al pubblico di C’è posta per te. Del resto, al pubblico si sa piace il trash… Fin dal primo istante il racconto di Valentina ha incuriosito il web che si è scatenato sui social.

In tanti infatti non hanno apprezzato ne il modo in cui il compagno la trattava e tanto meno come si è comportato in puntata. Ora, visto il perdono di lui, aprendo la busta, tutti sono curiosi di sapere se entrambi stanno insieme…

Valentina e Stefano dopo C’è posta per te

Come sappiamo C’è posta per te è registrato e, nel dettaglio, la registrazione della prima puntata andata in onda ieri 7 gennaio potrebbe essere avvenuta anche diverse settimane prima. Pare infatti che questa puntata sia stata registrata a luglio. Dopo la messa in onda della storia di Valentina e Stefano, in tanti si sono chiesti come sarà mandata a finire tra i due e se stanno insieme oggi.

Chi ha seguito la storia sa che Valentina e Stefano stanno insieme da 16 anni. Lei tradisce lui dopo essere stata umiliata pubblicamente e nel privato smettendo all’improvviso di darle attenzioni ed offendendola. Poi si rende conto di amarlo ancora, così lascia l’altro e chiede aiuto a Maria per la riconciliazione. Lui all’inizio sembra molto deciso a dirle di no e a non tornare a casa sottolineando che ciò che accade sul divano con la sua ex quando i figli vanno a dormire è solo uno “sfogo”. Poi si fa convincere da Maria e apre la busta. Ma cosa è accaduto dopo?

I due stanno ancora insieme?

Secondo alcune indiscrezioni Valentina e Stefano stanno ancora assieme. Le ‘talpe’ di Twitter si sono prontamente cimentate alla ricerca della coppia ed è uscita fuori una clamorosa indiscrezioni. Precisiamo però che non abbiamo certezze sulla veriticità.