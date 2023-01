Domenica In, Mara Venier una furia! Scatta la denuncia in diretta “Io presa per il cu**”

La conduttrice televisiva fa scattare la denuncia a poche ore ore dalla diretta di Domenica In

Domenica 8 Gennaio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Poco prima della diretta però Mara Venier ha sbottato letteralmente contro tutti o meglio contro chi l’ha presa in giro.

La conduttrice di Domenica In ha scoperto un profilo fake su Tik Tok. Una pagina da lei mai autorizzata. “Amici io non sono su Tik Tok!! nessuno è autorizzato...”. “Quelle sono iniziative di non so chi. Sono fake. E adesso farò una segnalazione ovviamente”.

Il profilo però contiene messaggi di supporto al volto di Rai 1, tanto che lei stessa dichiara: “Comunque grazie perché i commenti son pure carini, però insomma”. Mara Venier insomma ha denunciato tutto in diretta attraverso una Ig stories. Nello stesso tempo però possiamo dire che ha perso nache la calma, sottolineando arrabbiata, che è tutto non autorizzato:è una presa per il c**lo per voi che credete che sia io. Ciao”.

Mara Venier nella bufera: cosa è accaduto

Pochi giorni prima la Venier è finita al centro di un’altra bufera: quella per il cenone della Vigilia di Natale. La conduttrice l’ha festeggiata a casa sua con la sua famiglia. Una volta pubblicate le foto e i video però i fan hanno notato un dettaglio che non è piaciuto affatto.

Infatti, a tal proposito un utente le ha chiesto: “Come fai a tornare a Domenica In il primo gennaio se hai il Covid? Che barzellette”. La Venier però si era già negativizzata. Da qui è subito arrivata la risposta della presentatrice: “Invece di sparare ca***** informati. E tu che c**** ne sai di come sono stata io?? Barzelletta un ca***, prendilo e poi mi dirai. Siete insopportabili!”.

Quello che è successo ha comunque diviso il pubblico a casa, infatti ad oggi ancora in tanti hanno il dubbio se la puntata in questione sia stata registrata.