GF Vip, qualcuno fuori dalla casa grida “Antonella zoc***la.” . La reazione assurda di Edoardo

Un’altra pagina orrenda della tv è andata in onda in queste ore al Grande Fratello Vip. Protagonista Edoardo Donnamaria che questa volta ha davvero esagerato.

Il concorrente mentre era in giardino con Luca Onestini ha sentito delle urla poco carine rivolte alla sua fidanzata. Qualcuno infatti da fuori ha urlato Antonella Zoccol** e lui al posto di difenderla o restare indignato si è lasciato andare ad una goliardica risata. Ma non è tutto.

Urla fuori dalla casa del GF Vip contro Antonella

Dopo aver ascoltato e riso, Edoardo ha iniziato a dire che avrebbe dovuto riportare quanto sentito ad Antonella. Luca lo ha invitato ad evitare, ma non c’è stato nulla da fare. Il romano non vedeva l’ora di riferire il tutto alla compagna e non per condannare il gesto ma solo per il gusto di vedere la faccia di lei.

Rapidamente Donnamaria è passato dalle parole ai fatti. Intercettata Dana Saber che stava transitando in giardino, le ha domandato di

chiamare la fidanzata. Onestini ha provato a fermarlo ma non c’è stato verso. “Bisogna dire tutto alla ragazza, certo che glielo dico! Deve sapere quello che pensano tutti!”, ha risposto il giovane.

Edoardo Donnamaria non difende la fidanzata: il suo atteggiamento indigna

Antonella chiamata dagli altri è arrivata vicino ad Edoardo che l’ha informata dei fatti. Il tutto non con viso dispiaciuto o triste ma quasi con una faccia soddisfatta. Inutile dire la reazione della Fiordelisi che è rimasta in silenzio e indignata per quello che il fidanzato le stava raccontando.

La giovane infatti è rimasta davvero senza parole… Il volto di Forum, per farle capire che non stava scherzando, ha scandito: “Secondo te me lo invento?”. Una situazione ridicola agli occhi dei fan e soprattutto molto molto triste… . Infatti, è molto probabilmente che questa sera è in arrivo un’altra ramanzina da parte di Alfonso Signorini.