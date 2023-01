Antonino Spinalbese non entra più al GF Vip? “Sono sorti dei problemi” che succede

Il rientro nella casa del GF Vip di Antonino Spinalbese era previsto per questa sera, lunedì 9 gennaio 2023. Le cose, però, potrebbero non andare esattamente in questo modo. Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Vezna, infatti, hanno sganciato una vera bomba.

Nello specifico, hanno dichiarato che il concorrente potrebbe non rientrare in casa in quanto sarebbero sorte delle complicazioni a seguito dell’intervento a cui si è sottoposto. Cerchiamo di capire che cosa è successo.

Complicazioni per Antonino Spinalbese dopo l’operazione

Il mistero inerente il rientro di Antonino Spinalbese nella casa del GF Vip continua ad essere presente. In molti si stanno chiedendo se e quando il concorrente potrà rientrare in gioco e prendere parte alle dinamiche della casa. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, il protagonista è stato costretto ad andare via nel periodo di Capodanno per effettuare degli esami medici e risolvere un problema di salute che ha scoperto. In questi giorni si è sottoposto ad un intervento chirurgico per asportare delle cisti.

Al momento, però, non sono pervenuti aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute. Gli influencer Deianira e Amedeo, però, hanno dichiarato di essere in possesso di informazioni non proprio belle sul concorrente. Pare, infatti, che siano sorti dei problemi, pertanto, il rientro nella casa di Antonino è compromesso. Per adesso, non si sa di che natura siano i problemi che sono sorti, ma la situazione sembra piuttosto importante.

Antonino non rientrerà più al GF Vip?

Le problematiche che potrebbero spingere Antonino Spinalbese a non rientrare nella casa del GF Vip potrebbero essere, molto verosimilmente, legate proprio all’intervento subito. Probabilmente il concorrente ha bisogno ancora di un po’ di riposo prima di rientrare a pieno ritmo all’interno della casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, c’è anche un altro dubbio che in queste ore sta attanagliando la mente dei telespettatori del reality show.

Dalle parole dai due influencer sopracitati, infatti, si evince anche un’altra ipotesi, ovvero, che Antonino possa non rientrare affatto nella casa del GF Vip. Se il suo soggiorno all’esterno dovesse protrarsi oltre, infatti, è probabile che gli autori decidano di considerare Spinalbese ufficialmente eliminato dal gioco. Ad ogni modo, è giunta anche la segnalazione secondo cui alcuni amici di Antonino pare si stiano dirigendo a Roma in queste ore. Non resta che attendere per saperne di più.