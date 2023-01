I “Donnalisi” starebbero ingannando tutti al GF Vip 7: spuntano “strani” frasi da sotto le coperte

Antonella ed Edoardo Donnamaria continuano a far parlare di se. La coppia che è nata nella Casa del Grande Fratello Vip sembra non convincere il pubblico. Infatti, nelle scorse ore sono uscite fuori delle strani frasi dei due che si direbbero sotto le coperte e che lascerebbero intendere che tra di loro non c’è nessuna storia ma solo finzione.

Antonella ed Edoardo mentono sulla loro storia?

I Donnalisi questo il nome dato dagli utenti in rete da quando si sono messi assieme continuano a fare tira e molla. Dopo essersi lasciati di nuovo qualche giorno fa, la coppia si è riunita e sembra aver ritrovato il giusto equilibrio.

Un atteggiamento che si sta ripetendo da settimane in settimane, tanto da far sospettare i telespettatori i quali hanno visto degli strani atteggiamenti di notte sotto le coperte a microfoni spenti. Infatti, secondo molti la coppia sembra stia seguendo un copione per andare avanti e far si che possano proseguire la loro avventura al GF Vip. A confermare l’ipotesi sarebbero alcune parole che i due si scambierebbero di notte a microfoni spenti sia da litigati che da rappacificati.

GF Vip 7: il web non ha dubbi, non esiste nessuna coppia

Come detto in precedenza gli strani atteggiamenti dei Donnalisi e le strani frase utilizzate sotto le coperte non lascerebbero dubbi a molti utenti. Antonella ed Edoardo per molti mentono e la loro storia è completamente un fake. I due starebbero facendo di tutto per andare avanti e arrivare alla finale fingendo questa storia.

Su twitter qualcuno ha fatto notare proprio questo curioso retroscena, prendendo in esempio le volte in cui i Donnalisi si “minacciano” a vicenda utilizzando spesso e volentieri queste parole: “Vuoi che dica a tutti cosa ci diciamo sotto le coperte, la notte?”.

E’ ben risaputo che più si va avanti con le settimane e più il guadagno di ogni concorrente della casa lievita, specie ora che c’è stato il prolungamento. Dunque la domanda dei followers è chiara: e se Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria volessero sfruttare la loro relazione per restare in gioco il più possibile?